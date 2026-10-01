Sociedades

Gonçalo Dorotea Cevada reforça equipa de sócios da Andersen

A Andersen incorporou Gonçalo Dorotea Cevada como novo sócio de Fiscal no seu escritório em Lisboa.

Gonçalo Dorotea Cevada reforçou a equipa de Lisboa da Andersen, na qualidade de sócio de Fiscal no seu escritório em Lisboa.

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“A carreira internacional de Gonçalo reforça a posição da Andersen Iberia como uma sociedade capaz de oferecer aconselhamento fiscal abrangente, sofisticado e coordenado nos principais mercados onde as empresas operam”, refere em comunicado Pedro Raposo, vice-presidente da Andersen Iberia.

O novo reforço da Andersen, que transita da KPMG, conta com cerca de 15 anos de experiência no aconselhamento a grandes empresas internacionais em preços de transferência e transformação da cadeia de valor.

A sua prática abrange a conceção de políticas globais, modelação financeira e operações de migração de propriedade intelectual, bem como a avaliação de risco de estabelecimentos permanentes. Possui igualmente uma vasta experiência no acompanhamento de auditorias transfronteiriças, negociação de Acordos Prévios sobre Preços de Transferência (APAs) e procedimentos amigáveis (MAPs).

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Gonçalo Dorotea Cevada reforça equipa de sócios da Andersen

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