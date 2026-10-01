Governo quer integrar “parte importante” dos trabalhadores do PRR nos quadros da Função Pública

O Governo tem o objetivo de integrar alguns trabalhadores do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nos quadros da Função Pública, mas recusa fazê-lo para a totalidade dos funcionários da Estrutura de Missão Recuperar Portugal. O ministro da Economia e da Coesão Territorial disse esta quinta-feira que os detalhes da transição de quem está “nos diferentes pontos dos ministérios” ainda serão definidos.

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“Ainda têm trabalho para fazer no âmbito do PRR, mas depois disso gostaremos de arranjar uma forma de poder – se não a todos, a uma parte importante deles – vir a recebê-los nos quadros da função pública para preencher trabalhos, para os quais estejam habilitados, quando sejam necessários e quando estão aptos para essa função”, revelou Manuel Castro Almeida, no briefing do Conselho de Ministros.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial garantiu que o Governo não vai “fazer aquilo que seria muito fácil: integrar automaticamente estas pessoas nos quadros da função pública”. “Não há nenhuma razão para isso. Mas também não queremos perder bons recursos, recursos experimentados, competentes, com provas dadas, e que ganharam uma grande experiência na gestão de fundos públicos, como estes trabalhadores do PRR”, frisou o governante.

“O Governo está ciente de que eles existem. Não nos vamos esquecer deles”, assegurou Manuel Castro Almeida sobre os trabalhadores, em declarações aos jornalistas, após ser aprovada a canalização de 200 milhões de euros do Orçamento do Estado para 2027 para financiar projetos inacabados do PRR. A verba permite que as obras em curso sejam realizadas por via de aditamentos aos contratos com ajustes de prazos de empreitada.

O esclarecimento surge dois dias depois de Portugal ter submetido à Comissão Europeia o 10º e último pedido de pagamento do PRR, num total de 4,67 mil milhões de euros (líquidos), que têm subjacentes o cumprimento de 96 metas e marcos.

“A Comissão Europeia vai analisar e, se tudo correr bem, em dezembro estaremos a receber os últimos fundos do PRR, 4.600 milhões de euros. Há que decidir o que fazer aos últimos projetos que foram, atempadamente, retirados do PRR. A decisão do Governo é que todos esses projetos serão executados”, frisou o governante com a pasta da Economia.