Insurtech Frank capta 2,9 milhões de investidores para desenvolver operador da IA para mediadores

O Frank, insurtech portuguesa que está há um ano mercado, acaba de levantar 2,9 milhões de euros de dois investidores para desenvolver o seu AI Operator, um assistente virtual que replica a ação humana nos sistemas e portais da mediação de seguros.

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Para a nova fase de investimento avançou a Armilar, sociedade de capital de risco que gere atualmente mais de 500 milhões de euros em ativos e que escolhe investir em empresas tecnológicas disruptivas em fase inicial com forte diferenciação tecnológica. E também a Start Ventures, sociedade com origem no Banco Big e que investe globalmente em startups B2B que inovam nas áreas de fintech e insurtech e cujas participadas já levantaram mais de 365 milhões de dólares junto de investidores globais.

A Frank define o seu produto e designa o seu produto AI Operator, um assistente virtual que replica a ação humana nos sistemas e portais da mediação de seguros. Explica que o sistema integra canais de contacto como email ou WhatsApp, lê documentos, identifica de imediato o processo, sinaliza ao mediador os dados em falta, entra nos sistemas e portais, coloca as informações necessárias e devolve ao mediador o resultado final: seja uma proposta comercial, seja o estado de um sinistro.

A plataforma da Frank conta hoje com presença em mais de 350 agências ou lojas e mais de 1.500 utilizadores, embora tenha iniciado a sua comercialização há menos de 12 meses. Carlos Siqueira, responsável comercial do FRANK, refere que as agências de mediação de seguros reportam uma libertação média de cerca de dez horas administrativas por mediador por semana, e que o FRANK já entrega 70 mil tarefas por mês em backoffice. “Temos relatos de vários clientes a dizer que dizem bom dia e obrigado ao Frank como se fosse um membro da equipa, e vemos utilização todos os dias da semana, em horário de trabalho e fora de horas”, conta Carlos Siqueira, responsável comercial do Frank.

Segundo a Frank, o capital agora angariado será aplicado no reforço o acompanhamento ao mediador, na consolidação do produto através de investigação e desenvolvimento, mas a maior parte do investimento vai financiar “o treino contínuo do Frank, para o tornar escalável, difícil de replicar e indispensável para os mediadores”. A terceira frente desta nova etapa é preparar a expansão internacional.