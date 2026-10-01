KPMG em Portugal e Angola anuncia novos membros da ‘partnership’ e contrata 200 recém-formados

A KPMG em Portugal e Angola anunciou a promoção de um partner e de 11 novos associate partners, no dia em que arranca o segundo mandato da equipa liderada por Vítor Ribeirinho. A consultora também recebeu mais de 150 recém-graduados, somando-se já mais de duas centenas de jovens desde o início do ano.

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“No dia em que a comissão executiva da KPMG em Portugal e Angola, liderada por Vítor Ribeirinho, inicia uma nova etapa, com o seu segundo mandato, a organização continua a reforçar a sua estrutura apostando no talento jovem e na valorização das suas Pessoas, anunciando hoje a promoção de 12 membros da partnership“, indica a KPMG num comunicado divulgado esta quinta-feira.

“Estas progressões refletem a aposta contínua no reforço das equipas e o reconhecimento do talento, profissionalismo e integridade de profissionais de excelência que nos últimos anos desenvolveram as suas carreiras nas três áreas de negócio da organização”, continua.

Luís Guerra é o novo Partner de Audit & Assurance e os novos Associate Partners são: Alexandre Bravo, Joana Monteiro e Tomás Ramos de Tax; Gonçalo Gonçalves, José Nogueira, Patrícia Baptista e Pedro Nunes de Audit & Assurance; Cláudia Henriques de Risk Consulting; Filipa Lopes de Business Services; Hugo Sousa e Paulo Luz de Forensic.

Além disso, a “KPMG em Portugal e Angola tem vindo a reforçar a sua estrutura, face ao crescimento sustentado do seu negócio, a nível nacional e internacional, e às novas áreas que foram entretanto criadas, das quais se destacam a KPMG Law e a Área de Strategy, com as suas equipas a trabalhar em mais de 20 geografias ao longo do último ano”, refere no comunicado.

Nesse sentido, a consultora recebeu 157 novos colaboradores recém-formados, inseridos no programa de recém-graduados, distribuídos pelos escritórios de Lisboa, Porto, Évora e Luanda. “Com esta entrada, o número total de recém-graduados contratados através do Graduates Programme, desde janeiro de 2026, ultrapassa os 200″, detalha a KPMG.

“Iniciamos agora um novo ciclo de quatro anos, de crescimento e com a ambição de continuar a reforçar a nossa posição no mercado e a criar valor para os nossos clientes, para as nossas Pessoas e para a sociedade”, diz Vítor Ribeirinho, CEO & Senior Partner da KPMG em Portugal e Angola, sublinhando que a “promoção de novos membros para a nossa partnership e a entrada de mais de 200 jovens talentos refletem a confiança que temos no futuro da KPMG, em Portugal e Angola, e a aposta contínua na valorização de quem faz parte desta organização”.

Atualmente, a KPMG conta com mais de 1700 colaboradores nos seus escritórios em Lisboa, Porto e Évora. Em Angola, já totaliza mais de 150 colaboradores no seu escritório de Luanda. A nível global, a organização está presente em 138 países e geografias, com mais de 276 mil profissionais.