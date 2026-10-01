Lucro da Micron Technology sobe quase 10 vezes, para 75.251 milhões de euros

O lucro da fabricante de ‘chips’ de memória Micron Technology subiu 895% para 84.969 milhões de dólares (75.251 milhões de euros) no encerramento do seu exercício fiscal que terminou em setembro, informou a empresa norte-americana.

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As receitas da empresa ascenderam a 133.188 milhões de dólares (118.000 milhões de euros), mais 256% do que no exercício anterior, enquanto o lucro operacional totalizou 99.340 milhões de dólares (88.000 milhões de euros), um aumento de 916%.

O lucro por ação cresceu no final do exercício, passando de 7,65 dólares (6,78 euros) para 75,38 dólares (66,76 euros), um crescimento recorde de 885%.

O desempenho da Micron no quarto trimestre também reflete um resultado recorde, com um lucro líquido de 37.701 milhões de dólares (33.389 milhões de euros), um aumento de 1077%, e receitas de 54.229 milhões de dólares (48.027 milhões de euros), um aumento de 380%.

Por segmento de negócio, a divisão de centros de dados multiplicou por onze as suas receitas, atingindo 18.002 milhões de dólares (15.946 milhões de euros), enquanto o negócio de memória na ‘cloud’ registou receitas de 16.283 milhões de dólares (14.423 milhões de euros), um aumento de 258%.

Quanto às perspetivas para o primeiro trimestre fiscal do próximo exercício, a empresa prevê receitas de 61.500 milhões de dólares (54.477 milhões de euros) e despesas operacionais de 2.060 milhões de dólares (1.824 milhões de euros).

“Prevemos que o ano fiscal de 2027 seja mais um ano recorde, com um crescimento sequencial das receitas em cada trimestre. Em consonância com a sólida execução prevista e os resultados financeiros recorde da empresa, esperamos que o exercício de 2027 traga níveis mais elevados de remuneração variável”, afirmou o vice-presidente executivo e administrador financeiro da Micron, Mark Murphy.

“A inteligência artificial (IA) está a evoluir para a superinteligência (SI), e a memória potencia essa inteligência e a competitividade das plataformas dos nossos clientes. Estamos a aumentar os nossos investimentos em tecnologia, produtos e fabrico para impulsionar a SI em conjunto com os nossos clientes, e os nossos acordos estratégicos com os clientes dão-nos uma maior confiança na solidez do desempenho financeiro da Micron”, destacou o presidente executivo, Sanjay Mehrotra.