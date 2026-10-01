Lusiaves volta a comprar frangos e perus em Espanha. Grupo de Leiria adquire Padesa com 3.000 trabalhadores

O grupo Lusiaves anunciou esta quinta-feira que concluiu a aquisição da maioria do capital da concorrente espanhola Padesa (Pavo y Derivados S.A.), uma holding com cerca de 3.000 colaboradores, 15 empresas e mais de 550 milhões de euros de vendas consolidadas.

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A empresa de Leiria ‘ganhou asas’ ao ficar com a Padesa, que é um dos principais operadores avícolas de Espanha, passando a totalizar cerca de 9.000 colaboradores distribuídos entre Portugal, Espanha e França e um volume de negócios de cerca de 1,5 mil milhões de euros.

O negócio, cujo valor não foi divulgado, vai manter inalterada a identidade das marcas da Padesa, bem como as equipas de gestão e garantir a “estabilidade das operações e a continuidade das relações com colaboradores, produtores, fornecedores e entidades locais”. Aliás, as famílias Salvadó e Centelles continuarão como acionistas da Padesa e envolvidos na gestão da nova participada da Lusiaves, que está sediada na província de Tarragona, na Catalunha, e conta com 53 anos de atividade.

Encontrámos no grupo Lusiaves o parceiro certo para a próxima fase de crescimento da Padesa. A dimensão e a capacidade de investimento do Grupo vão permitir-nos acelerar projetos e levar a marca Aldelís mais longe”, afirma Jordi Salvadó, acionista e CEO da Padesa. Jordi Salvadó CEO da Padesa

Segundo a Lusiaves, este aquisição “dá continuidade à estratégia de internacionalização do Grupo Lusiaves, depois das aquisições do Grupo Oblanca e da Avícola Segoviana em 2025”, representa um “passo decisivo no desenvolvimento do grupo” e reforça “a capacidade de resposta a clientes e consumidores nos mercados ibérico e europeu, na proteína com maior crescimento no consumo: a carne de aves”.

“No ano em que assinalamos quatro décadas de história, este é o passo mais expressivo na nossa estratégia de internacionalização. Trata-se de unir forças com uma organização que partilha a nossa cultura e a nossa visão integrada da cadeia de valor. Com a integração da Padesa, consolidamos a presença do grupo Lusiaves na Europa, sempre com um profundo respeito pelas raízes, pelas equipas e pelas comunidades onde operamos”, afirmou o fundador e presidente do grupo Lusiaves, Avelino Gaspar.

A transação – que conta com a participação minoritária do Grupo Valora – foi concluída após a aprovação por parte da autoridade da concorrência espanhola (CNMC – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Os primeiros sinais de interesse luso na Padesa surgiram na imprensa espanhola, ainda em janeiro, e indicavam que a produtora avícola nacional estaria disponível para pagar entre 350 milhões de euros a 400 milhões de euros através de u consórcio com a Valls Companys e a Tecavi.