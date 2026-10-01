Corporate

Lusiaves volta a comprar frangos e perus em Espanha. Grupo de Leiria adquire Padesa com 3.000 trabalhadores

O novo negócio da empresa liderada por Avelino Gaspar envolve 15 empresas, mais de 550 milhões de euros em vendas, e eleva o número de colaboradores em Portugal, Espanha e França para nove mil.

O grupo Lusiaves anunciou esta quinta-feira que concluiu a aquisição da maioria do capital da concorrente espanhola Padesa (Pavo y Derivados S.A.), uma holding com cerca de 3.000 colaboradores, 15 empresas e mais de 550 milhões de euros de vendas consolidadas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A empresa de Leiria ‘ganhou asas’ ao ficar com a Padesa, que é um dos principais operadores avícolas de Espanha, passando a totalizar cerca de 9.000 colaboradores distribuídos entre Portugal, Espanha e França e um volume de negócios de cerca de 1,5 mil milhões de euros.

O negócio, cujo valor não foi divulgado, vai manter inalterada a identidade das marcas da Padesa, bem como as equipas de gestão e garantir a “estabilidade das operações e a continuidade das relações com colaboradores, produtores, fornecedores e entidades locais”. Aliás, as famílias Salvadó e Centelles continuarão como acionistas da Padesa e envolvidos na gestão da nova participada da Lusiaves, que está sediada na província de Tarragona, na Catalunha, e conta com 53 anos de atividade.

Encontrámos no grupo Lusiaves o parceiro certo para a próxima fase de crescimento da Padesa. A dimensão e a capacidade de investimento do Grupo vão permitir-nos acelerar projetos e levar a marca Aldelís mais longe”, afirma Jordi Salvadó, acionista e CEO da Padesa.

Jordi Salvadó

CEO da Padesa

Segundo a Lusiaves, este aquisição “dá continuidade à estratégia de internacionalização do Grupo Lusiaves, depois das aquisições do Grupo Oblanca e da Avícola Segoviana em 2025”, representa um “passo decisivo no desenvolvimento do grupo” e reforça “a capacidade de resposta a clientes e consumidores nos mercados ibérico e europeu, na proteína com maior crescimento no consumo: a carne de aves”.

“No ano em que assinalamos quatro décadas de história, este é o passo mais expressivo na nossa estratégia de internacionalização. Trata-se de unir forças com uma organização que partilha a nossa cultura e a nossa visão integrada da cadeia de valor. Com a integração da Padesa, consolidamos a presença do grupo Lusiaves na Europa, sempre com um profundo respeito pelas raízes, pelas equipas e pelas comunidades onde operamos”, afirmou o fundador e presidente do grupo Lusiaves, Avelino Gaspar.

A transação – que conta com a participação minoritária do Grupo Valora – foi concluída após a aprovação por parte da autoridade da concorrência espanhola (CNMC – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Os primeiros sinais de interesse luso na Padesa surgiram na imprensa espanhola, ainda em janeiro, e indicavam que a produtora avícola nacional estaria disponível para pagar entre 350 milhões de euros a 400 milhões de euros através de u consórcio com a Valls Companys e a Tecavi.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lusiaves volta a comprar frangos e perus em Espanha. Grupo de Leiria adquire Padesa com 3.000 trabalhadores

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Donos da Lusiaves compram empresa de betão Soplacas

Mariana Bandeira,

Família Mota Gaspar, que também faz parte da estrutura acionista da Media Capital, voltou a diversificar a carteira de investimentos além da produção avícola. Plano é integrar com a Sirolis.