Maria João Sales Luís é protagonista do livro “O lado humano do seguro”

A gestora Maria João Sales Luís, uma das personalidades que marcaram a evolução dos seguros em Portugal, é a protagonista do décimo primeiro livro da coleção Faces of Insurance, editado pela corretora MDS. O livro com o título “O lado humano do seguro” retrata a vida e o percurso da biografada que, ao longo de 44 anos de carreira, “ajudou a transformar os ramos Vida, Automóvel e Saúde, aliando rigor técnico, inovação e uma visão profundamente humana da atividade seguradora”.

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Na apresentação do livro, destaca-se Maria João Sales Luís como uma profissional atenta a inovações e à sua madrugadora adoção pelas companhias que geriu. “Sempre consciente do “rácio combinado”, isto é, da necessidade de a indústria seguradora ser sustentável, para que o apoio nunca falte a ninguém, defende que os seguros continuam a representar mutualização de riscos, a serem uma expressão de solidariedade, mas, para alcançar esse desígnio, a gestão precisa ser rigorosa”.

Com prefácio de José Pereira Morgado e autoria de Francisco Botelho, o livro foi editado por Paula Rios e conta com testemunhos de destacados membros da comunidade dos seguros como António Corrêa Figueira, Armando Pires, João Ralha, Jorge Magalhães Correia, José Alvarez Quintero, José Galamba de Oliveira, Miguel Costa Duarte, Oswaldo Carvalho, Rogério Campos Henriques e Rui Diniz.

O grupo MDS, estimulado pelo seu CEO José Manuel Dias Fonseca, mantém uma tradição como editor de publicações de elevada qualidade, contando com a revista FULLCOVER, já no seu número 18, a coleção Keep it Simple, que dá aos profissionais do setor e à sociedade em geral uma compreensão mais profunda de assuntos relevantes na vida quotidiana e profissional, e a coleção Faces of Insurance, em que se traçam perfil e obra de destacados profissionais de seguros e que agora tem a 11ª edição com a história de Maria João Sales Luís.

O livro pode ser visto aqui.