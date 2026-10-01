Marinha fecha com Vanguard contrato de 4,1 milhões para embarcações semirrígidas
Ao concurso, lançado em março com um preço base de licitação de 5,691 milhões de euros, em três lotes, além da Vanguard Marina participaram a Narwhal Boats,
A Marinha Portuguesa fechou com a Vanguard Marine um contrato de 4,1 milhões de euros para a compra de embarcações semirrígidas e motores.
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Ao concurso — lançado em março com um preço base de licitação de 5,691 milhões de euros, em três lotes —, além da Vanguard Marina participaram a Narwhal Boats, tendo a Vanguard emergido como vencedora.
O primeiro lote, referente a 16 embarcações semirrígidas multifuncional padrão, a Vanguard venceu com um preço contratual máximo de 4.368.960,00 euros, dos quais 3.552.000,00 euros referentes ao valor do fornecimento, e 816.960,00 correspondente ao valor do IVA, segundo informação que consta no Portal Base datada de setembro.
A Vanguard foi ainda a vencedora dos restantes dois lotes. O lote 2 tem um preço contratual com o valor máximo de 348.705,00 euros, dos quais 283.500,00 euros o valor do fornecimento, e 65.205,00 correspondente ao valor em IVA para a aquisição 15 embarcações semirrígidas para as lanchas da classe Argos e Centauro.
Já o lote 3, tem um preço contratual com o valor máximo de 332.100,00 euros, dos quais 270.000,00 correspondentes ao valor do fornecimento, e 62.100,00 euros referente ao valor do IVA para a aquisição de 15 motores fora-de-borda.
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