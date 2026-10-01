Marinha fecha com Vanguard contrato de 4,1 milhões para embarcações semirrígidas

A Marinha Portuguesa fechou com a Vanguard Marine um contrato de 4,1 milhões de euros para a compra de embarcações semirrígidas e motores.

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Ao concurso — lançado em março com um preço base de licitação de 5,691 milhões de euros, em três lotes —, além da Vanguard Marina participaram a Narwhal Boats, tendo a Vanguard emergido como vencedora.

O primeiro lote, referente a 16 embarcações semirrígidas multifuncional padrão, a Vanguard venceu com um preço contratual máximo de 4.368.960,00 euros, dos quais 3.552.000,00 euros referentes ao valor do fornecimento, e 816.960,00 correspondente ao valor do IVA, segundo informação que consta no Portal Base datada de setembro.

A Vanguard foi ainda a vencedora dos restantes dois lotes. O lote 2 tem um preço contratual com o valor máximo de 348.705,00 euros, dos quais 283.500,00 euros o valor do fornecimento, e 65.205,00 correspondente ao valor em IVA para a aquisição 15 embarcações semirrígidas para as lanchas da classe Argos e Centauro.

Já o lote 3, tem um preço contratual com o valor máximo de 332.100,00 euros, dos quais 270.000,00 correspondentes ao valor do fornecimento, e 62.100,00 euros referente ao valor do IVA para a aquisição de 15 motores fora-de-borda.