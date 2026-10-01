Marsh: Mudança de marca não altera contratos e equipas em Portugal

A corretora Marsh Portugal confirmou que a recente mudança de marca não corresponde a uma alteração da estrutura de negócio: as equipas e contratos com clientes mantêm-se. “A empresa apresenta “a marca única como uma forma de simplificar a proposta de valor e facilitar o acesso às diferentes soluções do grupo”, foi explicado num encontro realizado esta quarta-feira em Lisboa.

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Rodrigo Simões de Almeida, CEO da Marsh Portugal, já tinha divulgado a sua posição quando a Mercer passou efetivamente para a marca Marsh, em setembro de 2026: “Para os clientes em Portugal, esta transição reforça ainda mais a ligação a todas as soluções que a Marsh pode oferecer”, disse.

O anúncio global da mudança de marca da maior corretora do mundo foi feito em 14 de outubro de 2025: a O grupo Marsh McLennan decidiu passar a utilizar a ser grupo Marsh e a sua marca para a corretagem é Marsh ou March Risk a partir de janeiro de 2026. A Mercer, empresa de saúde e benefícios, investimentos e reforma, workforce e remuneração, passou agora utilizar a designação Marsh, enquanto a Guy Carpenter , que trata de corretagem de resseguro, transferência de risco, capital e soluções de resseguro passou a Marsh Re em setembro. Só a Oliver Wyman que presta consultoria de gestão, mantém a marca original.

“Para os nossos clientes em Portugal, esta transição reforça ainda mais a ligação a todas as soluções que a Marsh pode oferecer”, já tinha dito Rodrigo Simões de Almeida, “ao reunir conhecimento especializado nas áreas de risco, resseguro e capital, pessoas e investimentos, e consultoria de gestão, podemos ter uma visão mais integrada das oportunidades e dos desafios, cada vez mais complexos, que os nossos clientes enfrentam e ajudá-los de forma mais transversal”, conclui.

Fórmula 1 é nova bandeira da Marsh

No encontro de Lisboa realizado a propósito de unificação da marca Marsh estiveram presentes simuladores de condução de carros de Fórmula 1. Representavam a entrada da Marsh neste desporto, já que o grupo iniciou em abril deste ano uma parceria plurianual com a Fórmula 1, tornando-se Official Risk Partner e Official Insurance Brokering Partner da competição.

A parceria comercial e de posicionamento em que a Marsh se apresenta como corretor oficial de seguros, parceiro de risco e de resseguro da F1, combina direitos de marca, hospitalidade e produção de conteúdos sobre risco.