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Marsh: Mudança de marca não altera contratos e equipas em Portugal

  • ECO Seguros
  • 16:32

A Marsh confirmou em Lisboa que a alteração de marca não implica alterações nas relações com os clientes. Antes as potencia, considera o CEO Rodrigo Simões de Almeida.

A corretora Marsh Portugal confirmou que a recente mudança de marca não corresponde a uma alteração da estrutura de negócio: as equipas e contratos com clientes mantêm-se. “A empresa apresenta “a marca única como uma forma de simplificar a proposta de valor e facilitar o acesso às diferentes soluções do grupo”, foi explicado num encontro realizado esta quarta-feira em Lisboa.

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Rodrigo Simões de Almeida reforçou que mudança de marca nas empresas do grupo Marsh não implica mudança nos compromissos da empresa.

Rodrigo Simões de Almeida, CEO da Marsh Portugal, já tinha divulgado a sua posição quando a Mercer passou efetivamente para a marca Marsh, em setembro de 2026: “Para os clientes em Portugal, esta transição reforça ainda mais a ligação a todas as soluções que a Marsh pode oferecer”, disse.

O anúncio global da mudança de marca da maior corretora do mundo foi feito em 14 de outubro de 2025: a O grupo Marsh McLennan decidiu passar a utilizar a ser grupo Marsh e a sua marca para a corretagem é Marsh ou March Risk a partir de janeiro de 2026. A Mercer, empresa de saúde e benefícios, investimentos e reforma, workforce e remuneração, passou agora utilizar a designação Marsh, enquanto a Guy Carpenter , que trata de corretagem de resseguro, transferência de risco, capital e soluções de resseguro passou a Marsh Re em setembro. Só a Oliver Wyman que presta consultoria de gestão, mantém a marca original.

“Para os nossos clientes em Portugal, esta transição reforça ainda mais a ligação a todas as soluções que a Marsh pode oferecer”, já tinha dito Rodrigo Simões de Almeida, “ao reunir conhecimento especializado nas áreas de risco, resseguro e capital, pessoas e investimentos, e consultoria de gestão, podemos ter uma visão mais integrada das oportunidades e dos desafios, cada vez mais complexos, que os nossos clientes enfrentam e ajudá-los de forma mais transversal”, conclui.

Fórmula 1 é nova bandeira da Marsh

No encontro de Lisboa realizado a propósito de unificação da marca Marsh estiveram presentes simuladores de condução de carros de Fórmula 1. Representavam a entrada da Marsh neste desporto, já que o grupo iniciou em abril deste ano uma parceria plurianual com a Fórmula 1, tornando-se Official Risk Partner e Official Insurance Brokering Partner da competição.

O logotipo da Marsh já surge na pista, como neste duelo Lando Norris e Charles Leclerc no Gran Premio de Barcelona-Catalunya de 2026.

A parceria comercial e de posicionamento em que a Marsh se apresenta como corretor oficial de seguros, parceiro de risco e de resseguro da F1, combina direitos de marca, hospitalidade e produção de conteúdos sobre risco.

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