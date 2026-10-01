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Melo Alves integra Bruno M. Cardoso na equipa da Asian Desk

Bruno M. Cardoso reforçou a equipa da Asian Desk da Melo Alves. O associados vai prestar assessoria em matéria de imigração e mobilidade internacional, investimento estrangeiro e nacionalidade.

A Melo Alves reforça a equipa da Asian Desk com o associado Bruno M. Cardoso. O advogado transita da ASA Lawyers.

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“A sua experiência e ligação ao mercado asiático, aliadas ao seu conhecimento nas áreas da imigração, mobilidade e investimento estrangeiro, constituem uma mais-valia para o crescimento da Asian Desk e da sociedade. Acreditamos que contribuirá para um acompanhamento mais próximo dos investidores estrangeiros em Portugal”, sublinha em comunicado Jorge Chang, sócio e coordenador da Asian Desk.

Bruno M. Cardoso vai prestar assessoria em matéria de imigração e mobilidade internacional, investimento estrangeiro e nacionalidade, acompanhando processos de obtenção de autorizações de residência, vistos e procedimentos de nacionalidade portuguesa.

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