MMR Legal Services tem nova morada no Porto e reforça a presença na região Norte

A MMR Legal Services passa a operar numa nova morada no Porto, na Rua do Passeio Alegre, numa mudança que “acompanha o crescimento da atividade da sociedade no Norte do País e oferece aos clientes da região instalações mais amplas, pensadas para os receber com o conforto, a discrição e a exigência técnica que cada assunto requer”, segundo comunicado do escritório.

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Com esta nova etapa, Inês Sousa Fernandes, Advogada Principal da MMR Legal Services, assume a coordenação do escritório do Porto. “A sua missão é garantir proximidade, clareza e acompanhamento contínuo aos clientes da região Norte, assegurando que cada pessoa e cada empresa encontram na MMR Legal Services um interlocutor presente, disponível e atento a cada fase do processo”, segundo o mesmo comunicado. A equipa conta ainda com Inês Moura e Sá, advogada e Inês Urbano, como consultora jurídica.

Para Márcia Martinho da Rosa, sócia fundadora da MMR Legal Services, “a nova morada e a liderança da Inês Sousa Fernandes são um sinal claro do nosso compromisso com o Norte. O Porto é uma peça central do crescimento da MMR e merece uma equipa próxima, sólida e dedicada”.

O escritório do Porto mantém a oferta de serviços da MMR Legal Services, com articulação permanente com os escritórios de Lisboa e da Chamusca.