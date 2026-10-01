Mota-Engil ‘pesa’ um terço no consórcio da concessão rodoviária de 700 milhões no Brasil

A subsidiária da Mota-Engil no Brasil já assinou o contrato de concessão para a exploração, operação, manutenção, conservação, modernização e ampliação de capacidade da Rota dos Sertões, no Brasil.

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Em comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM, o grupo liderado por Carlos Mota Santos esclarece que participa em 33% no consórcio, juntamente com a Nova Infra Investimentos (34%) da antiga Odebrecht, e a Galápagos Participações (33%).

Como o ECO noticiou em maio, o agrupamento da construtora portuguesa ganhou a concessão rodoviária durante 30 anos da Rota dos Sertões, uma via com cerca de 502 quilómetros entre a Bahia e Pernambuco, no Brasil. No leilão, ofereceu o maior desconto, de 19,60%, sobre a tarifa de portagem.

O contrato prevê um investimento total estimado de cerca de 4,1 mil milhões de reais (cerca de 700 milhões de euros), incluindo a duplicação de aproximadamente 108 km de estradas, a construção de cerca de 5 km de faixas adicionais e de 45 km de vias marginais, assim como intervenções no pavimento, segurança rodoviária, modernização dos sistemas de operação e aumento da capacidade do corredor.

“Com esta adjudicação, o grupo reforça a sua presença no mercado brasileiro de concessões rodoviárias, consolida a sua carteira de encomendas na América Latina e continua a diversificar o seu portefólio de projetos, assegurando um fluxo de receitas sustentável a médio e longo prazo”, sublinha a Mota-Engil na nota enviada aos investidores.

A Odebrecht (agora Novonor) — que integra o consórcio com a construtora portuguesa através da Nova Infra Invest — regressou assim aos leilões de concessões federais de rodovias, procurando voltar ao setor após ter vendido os seus ativos rodoviários na sequência da Operação Lava Jato.

As outras propostas foram entregues pelo agrupamento da Yvy Capital, gestora criada em 2023 pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ex-presidente do BNDES, Gustavo Montezano; e pelo consórcio dos grupos Aspen e DMDL, que atuam nos setores de engenharia e infraestruturas, mas ainda não gerem concessões rodoviárias.