OA cria bolsa de advogados para consultas jurídicas a migrantes e pessoas vulneráveis

A Ordem dos Advogados (OA) abriu inscrições para advogados que queiram integrar as escalas dos novos Gabinetes de Consulta Jurídica criados no âmbito da “Iniciativa Gulbenkian Integração”, promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian. O projeto pretende reforçar o acesso ao direito e à justiça por parte de migrantes e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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A iniciativa resulta de um Memorando de Entendimento celebrado entre a OA e a Fundação Gulbenkian e começou com um projeto-piloto em Oeiras. A segunda fase prevê o alargamento dos Gabinetes a 17 municípios: Albufeira, Alfândega da Fé, Almada, Amadora, Beja, Braga, Covilhã, Faro, Ferreira do Alentejo, Leiria, Lisboa, Loures, Loulé, Odemira, Oeiras, Porto e Torres Vedras.

O regulamento estabelece que a consulta jurídica terá uma duração máxima de 45 minutos e poderá abranger diferentes áreas do Direito, desde que relacionadas com o âmbito da iniciativa. O apoio pode incluir, além do aconselhamento jurídico, o preenchimento de formulários e a elaboração de cartas simples ou requerimentos que resultem diretamente da consulta.

Porém, a intervenção do advogado no âmbito destes Gabinetes não implica a assunção de mandato forense. Se a pessoa assistida pretender ser representada judicialmente numa questão que fique fora do âmbito da iniciativa, terá de constituir advogado nos termos gerais ou recorrer ao regime de proteção jurídica.

Nesses casos, cabe ao advogado que realizou a consulta informar o cidadão sobre essa possibilidade e, caso exista interesse, ajudá-lo a formular o pedido de proteção jurídica.

Escalas com rotatividade obrigatória

A organização das escalas ficará a cargo da OA. Os advogados serão convocados para prestar consultas presencialmente nas entidades que desenvolvem os projetos na sua área de domicílio profissional.

A ordem de inscrição será utilizada para organizar as listas e as escalas terão de assegurar uma rotatividade obrigatória entre os advogados inscritos. As escalas devem ser comunicadas aos profissionais e às entidades com pelo menos dez dias de antecedência.

O regulamento admite, contudo, uma exceção territorial. Se for solicitada uma consulta numa área do Direito para a qual não exista, entre os advogados da respetiva zona, um profissional com conhecimentos adequados, poderá ser chamado um advogado inscrito noutra área geográfica.

Cada consulta é paga, mas não há número mínimo garantido

Por cada consulta jurídica prestada são devidos honorários de acordo com a tabela aplicável à proteção jurídica prevista . O pagamento é feito diretamente pela OA ao advogado, no prazo máximo de 30 dias depois de a Ordem receber o montante da entidade responsável pelo pagamento.

O regulamento deixa, porém, claro que a inscrição nas escalas não garante ao advogado um número mínimo de consultas ou intervenções.

Também estão previstas regras específicas para faltas e substituições. Os advogados que não possam assegurar uma escala devem comunicar a indisponibilidade à OA no prazo máximo de dois dias após a divulgação das escalas. Em caso de impedimento por força maior, a comunicação deve ser feita logo que possível.

A inscrição pode ser cancelada quando o advogado falte injustificadamente a duas ou mais consultas, comunique a impossibilidade de comparecer com menos de 48 horas de antecedência por duas ou mais vezes, comunique indisponibilidade três ou mais vezes ou recorra a substituições quatro ou mais vezes.