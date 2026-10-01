Pensões até 1.074 euros deverão subir acima da inflação em 2027

As pensões até 1.074 euros poderão ter um aumento superior à inflação já em 2027, depois de a evolução da economia portuguesa no segundo trimestre ter tornado esse cenário mais provável, segundo as contas feitas pelo Público. Este grupo representa a maioria das reformas pagas em Portugal.

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A atualização resulta da fórmula prevista na lei que tem em conta a evolução média do PIB nos dois anos anteriores e a inflação. No caso das pensões até dois IAS, o aumento será superior à inflação se o crescimento médio da economia se situar entre 2% e 3%. Caso essa média fique abaixo dos 2%, as pensões terão apenas uma atualização equivalente à inflação.

Ora, no segundo trimestre, o PIB cresceu 0,8% em cadeia e 2,5% em termos homólogos, tornando menos provável que a média caia abaixo desse limite. Embora ainda não seja conhecido o valor definitivo no terceiro trimestre, seria necessária uma contração superior a 0,8% entre julho e setembro para que o crescimento médio dos dois últimos anos ficasse abaixo dos 2%. Se a economia tiver estagnado no terceiro trimestre, essa média ficaria nos 2,1%. O valor final só será determinado depois de conhecidos os dados económicos e a inflação de novembro.