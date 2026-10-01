PLMJ e PLMJ Colab Angola – RVA Advogados assessoram Standard Bank Group

A PLMJ e a PLMJ Colab Angola – RVA Advogados assessoraram o Standard Bank Group Limited no âmbito da oferta pública de venda e admissão à negociação das ações do Standard Bank de Angola na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (“BODIVA”).

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A operação envolveu uma oferta pública de venda de ações representativas de 34% do capital social do SBA, realizada no âmbito do programa de privatização da participação detida pelo Estado angolano através do IGAPE – Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, com receitas totais de aproximadamente 208 mil milhões de AOA (c. 230 milhões de USD).

Neste contexto, o Standard Bank Group Limited adquiriu 24% do capital social do SBA, consolidando a sua posição como acionista maioritário de um dos principais bancos comerciais de Angola. A oferta registou uma forte procura por parte dos investidores, com subscrições que excederam mais de três vezes o número de ações oferecidas.

O processo resultou na entrada de mais de 6 mil novos acionistas no capital social do SBA, constituindo um marco significativo no desenvolvimento e aprofundamento do mercado de capitais angolano. Os resultados da oferta pública de venda foram divulgados em 28 de setembro de 2026 e, a 30 de setembro de 2026, as ações do SBA foram oficialmente admitidas à negociação na BODIVA.

A PLMJ e a PLMJ Colab Angola – RVA Advogados prestaram assessoria jurídica abrangente ao Standard Bank Group Limited ao longo de todo o processo de privatização e admissão à negociação, em matérias societárias, regulatórias e de mercado de capitais.

A operação foi liderada pelos sócios Raquel Azevedo e Gonçalo dos Reis Martins, das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais, e contou ainda com o apoio de uma equipa multidisciplinar integrada por Renata Valenti (Corporate M&A), Isaque Ramos (Fiscal), Madalena Perestrelo de Oliveira (Bancário e Financeiro e Corporate M&A), Joana Marques dos Reis (Bancário e Financeiro) e José Luquinda (PLMJ Colab Angola – RVA Advogados).