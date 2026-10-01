Portugal teve o maior aumento do preço das casas na UE no segundo trimestre

Portugal teve o maior aumento do preço das casas na União Europeia (UE) no segundo trimestre. O valor das casas em Portugal subiu 16,5%, entre abril e junho, em comparação com o mesmo período do ano passado, o que o catapultou para o topo da Europa, informou esta quinta-feira o Eurostat.

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Logo a seguir destacaram-se a Bulgária (+15,5%) e a Lituânia (+14,3%) com os maiores aumentos homólogos. Por outro lado, a Finlândia (-2,7%), o Luxemburgo (-2,2%) e França (-0,8%) tiveram as principais descidas dos preços dos imóveis. No cômputo geral, os preços da habitação aumentaram 4% na zona euro e 4,7% na UE comparativamente com o mesmo trimestre do ano anterior.

Na comparação em cadeia, o panorama dos Estados-membros não se alterou. Face ao trimestre anterior, os preços diminuíram em dois Estados-membros e aumentaram em 24, sendo que as maiores descidas registaram-se na Hungria (-1,4%) e em França (-0,8%), enquanto os maiores aumentos ocorreram na Lituânia (+5%), na Bulgária (+4,5%) e na Roménia (+4,4%).

Face ao primeiro trimestre, o Índice de Preços da Habitação aumentou 1,1% nos países da moeda única e 1,2% na UE.

Rendas sobem 3% na Europa

Além do preço de compra/venda, o mercado de arrendamento também ficou caracterizado por aumentos na Europa no segundo trimestre deste ano. Entre abril e junho, as rendas subiram 3%, em termos homólogos, na UE e 0,7% em relação ao primeiro trimestre.

“Entre 2025 e o segundo trimestre de 2026, os preços das casas na UE aumentaram 4,1% e as rendas 2,6%”, lê-se no relatório do Eurostat.

Ao comparar o segundo trimestre de 2026 com a média anual de 2025, os preços das casas subiram mais rapidamente do que as rendas nos 18 países da UE para os quais existem dados disponíveis. Neste campo, Portugal também se destacou, tendo registado o segundo maior aumento, logo atrás da Bulgária (+14,3%). Por outro lado, a Finlândia (-1,5%) e a França (-1,4%) foram os únicos países onde os preços das casas caíram.