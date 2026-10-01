Política

Presidente da República defende que o país precisa de líderes que saibam decidir em situações difíceis

  • Lusa
  • 19:29

O Presidente da República defendeu que o país precisa de líderes que saibam decidir em situações difíceis e que a responsabilidade moral é fundamental perante avanço tecnológico.

O Presidente da República defendeu esta quinta-feira que o país precisa de líderes que saibam decidir em situações difíceis, permanecer serenos e unir, e que a responsabilidade moral e os valores humanos são fundamentais perante o avanço tecnológico.

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O chefe de Estado discursava numa cerimónia de entrega das espadas aos novos oficiais do Exército português, na Academia Militar, em Lisboa.

O país necessita de líderes que saibam decidir quando não existem respostas fáceis, que saibam permanecer serenos quando todos os outros estão inquietos, que saibam unir quando as circunstâncias tendem a dividir”, declarou António José Seguro.

Neste discurso, dirigindo-se aos novos oficiais do Exército, o Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas disse-lhes que vão enfrentar combates “completamente diferentes” dos que os seus antecessores enfrentaram.

“As guerras modernas já não se travam apenas no terreno. Combatem-se também através da informação, da tecnologia, do ciberespaço, da inteligência artificial, da manipulação da perceção, da velocidade da decisão. O campo de batalha tornou-se multidimensional”, referiu.

Segundo António José Seguro, porém, “há algo que permaneceu imutável: nenhuma tecnologia substitui o caráter, nenhum algoritmo substitui a coragem, nenhum sistema substitui a responsabilidade moral de um líder”.

“As máquinas poderão calcular, mas continuarão a ser comandantes a decidir, e serão sempre os valores humanos que distinguirão os grandes líderes dos meros gestores da guerra”, considerou.

“Num mundo marcado pela incerteza, pelo conflito e pela acelerada transformação tecnológica, Portugal precisa de oficiais preparados, técnica e intelectualmente, mas sobretudo moralmente capacitados“, acrescentou.

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