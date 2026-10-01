Presidente da República defende que o país precisa de líderes que saibam decidir em situações difíceis

O Presidente da República defendeu esta quinta-feira que o país precisa de líderes que saibam decidir em situações difíceis, permanecer serenos e unir, e que a responsabilidade moral e os valores humanos são fundamentais perante o avanço tecnológico.

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O chefe de Estado discursava numa cerimónia de entrega das espadas aos novos oficiais do Exército português, na Academia Militar, em Lisboa.

“O país necessita de líderes que saibam decidir quando não existem respostas fáceis, que saibam permanecer serenos quando todos os outros estão inquietos, que saibam unir quando as circunstâncias tendem a dividir”, declarou António José Seguro.

Neste discurso, dirigindo-se aos novos oficiais do Exército, o Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas disse-lhes que vão enfrentar combates “completamente diferentes” dos que os seus antecessores enfrentaram.

“As guerras modernas já não se travam apenas no terreno. Combatem-se também através da informação, da tecnologia, do ciberespaço, da inteligência artificial, da manipulação da perceção, da velocidade da decisão. O campo de batalha tornou-se multidimensional”, referiu.

Segundo António José Seguro, porém, “há algo que permaneceu imutável: nenhuma tecnologia substitui o caráter, nenhum algoritmo substitui a coragem, nenhum sistema substitui a responsabilidade moral de um líder”.

“As máquinas poderão calcular, mas continuarão a ser comandantes a decidir, e serão sempre os valores humanos que distinguirão os grandes líderes dos meros gestores da guerra”, considerou.

“Num mundo marcado pela incerteza, pelo conflito e pela acelerada transformação tecnológica, Portugal precisa de oficiais preparados, técnica e intelectualmente, mas sobretudo moralmente capacitados“, acrescentou.