Produção industrial trava 3,8% em agosto com contração nos setores transformadores

A produção industrial em Portugal registou uma queda de 3,8% em agosto, face ao período homólogo de 2025, e que compara com uma descida de 0,8% em julho, mostram os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Esta variação foi determinada pelo travão das indústrias transformadoras, que registaram uma contração homóloga de 5%, bastante acima dos 1,9% apresentados no mês anterior. Excluindo o agrupamento de energia, o índice baixou 3,6%, depois de ter recuado 0,8% em julho.

Segundo o INE, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas mais desfavoráveis do que as observadas no mês anterior, sendo que “o agrupamento de bens de investimento apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (-2,5 p.p.), originado por uma taxa de variação de -12,1%“, que compara com uma descida de -2,9% no mês anterior.

Já “os agrupamentos de bens de consumo e de energia contribuíram com -0,8 pontos percentuais e -0.7 pontos percentuais, respetivamente, em resultado de variações homólogas de -2,6% e -4,7% (-1,2% e -1,3% em julho)”, acrescenta o INE.

O único contributo positivo, diz o instituto, partiu do agrupamento de bens intermédios, que passou de uma taxa de variação de 0,8%, em julho, para 0,6% em agosto.

Em termos mensais, o índice registou uma queda homóloga de 2%, depois de ter registado um avanço de 0,4% em julho.