PUMA e LALIGA apresentam o design exclusivo da bola oficial dos dois jogos desta época do ELCLÁSICO
Segundo explicaram, esta bola, «com um design próprio, combina um desempenho de vanguarda com uma identidade visual única, criada à medida para refletir a intensidade e o legado desta competição.
A PUMA e a LALIGA apresentaram o design exclusivo da bola oficial dos dois jogos desta época do ELCLÁSICO, o confronto entre o FC Barcelona e o Real Madrid.
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O novo design fará a sua estreia no relvado do Spotify Camp Nou, na décima jornada da LALIGA EA SPORTS, no dia 25 de outubro, às 21h00. A proposta combina «formas dinâmicas e arrojadas em cores vivas» com gráficos subtis de inspiração retro. Com esta estética, presta-se homenagem à rica história e à lendária rivalidade entre os dois clubes, unindo na perfeição a tradição com a cultura futebolística moderna.
Com o objetivo de oferecer um desempenho ideal ao mais alto nível, a bola mantém as especificações técnicas de elite da bola oficial da LALIGA 2026/2027. A sua construção de 8 painéis sem costuras garante uma aerodinâmica otimizada e uma trajetória de voo ultraestável e precisa.
A superfície em poliuretano (PU) com textura 3D (1,1 mm) proporciona uma melhor aderência, bem como um controlo tátil e uma sensibilidade superiores em quaisquer condições meteorológicas. Foi fabricada com recurso a uma tecnologia avançada de alta frequência que garante que a bola mantenha a sua forma e ofereça uma durabilidade excecional, mesmo nas condições de maior intensidade. Com a certificação FIFA Quality Pro, a bola cumpre os padrões mais exigentes exigidos pelos futebolistas profissionais de todo o mundo.
O ELCLÁSICO volta a reunir alguns dos melhores futebolistas do mundo num mesmo campo de jogo. Nesta edição, sete dos candidatos à Bola de Ouro — Marc Cucurella, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal e Pau Cubarsí — estarão presentes no encontro, reforçando o caráter único de um jogo que reúne patrocinadores, operadores, meios de comunicação e adeptos de todo o mundo. Só durante a época 2025/26 foram emitidas mais de 1 200 acreditações de imprensa para os dois jogos do ELCLÁSICO.
A bola oficial da PUMA para o ELCLÁSICO 2026/2027 está disponível desde 1 de outubro em «PUMA.com», em lojas PUMA selecionadas e em revendedores autorizados em todo o mundo.
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