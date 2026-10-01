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PUMA e LALIGA apresentam o design exclusivo da bola oficial dos dois jogos desta época do ELCLÁSICO

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  • 7:34

Segundo explicaram, esta bola, «com um design próprio, combina um desempenho de vanguarda com uma identidade visual única, criada à medida para refletir a intensidade e o legado desta competição.

A PUMA e a LALIGA apresentaram o design exclusivo da bola oficial dos dois jogos desta época do ELCLÁSICO, o confronto entre o FC Barcelona e o Real Madrid.

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O novo design fará a sua estreia no relvado do Spotify Camp Nou, na décima jornada da LALIGA EA SPORTS, no dia 25 de outubro, às 21h00. A proposta combina «formas dinâmicas e arrojadas em cores vivas» com gráficos subtis de inspiração retro. Com esta estética, presta-se homenagem à rica história e à lendária rivalidade entre os dois clubes, unindo na perfeição a tradição com a cultura futebolística moderna.

Com o objetivo de oferecer um desempenho ideal ao mais alto nível, a bola mantém as especificações técnicas de elite da bola oficial da LALIGA 2026/2027. A sua construção de 8 painéis sem costuras garante uma aerodinâmica otimizada e uma trajetória de voo ultraestável e precisa.

A superfície em poliuretano (PU) com textura 3D (1,1 mm) proporciona uma melhor aderência, bem como um controlo tátil e uma sensibilidade superiores em quaisquer condições meteorológicas. Foi fabricada com recurso a uma tecnologia avançada de alta frequência que garante que a bola mantenha a sua forma e ofereça uma durabilidade excecional, mesmo nas condições de maior intensidade. Com a certificação FIFA Quality Pro, a bola cumpre os padrões mais exigentes exigidos pelos futebolistas profissionais de todo o mundo.

O ELCLÁSICO volta a reunir alguns dos melhores futebolistas do mundo num mesmo campo de jogo. Nesta edição, sete dos candidatos à Bola de Ouro — Marc Cucurella, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal e Pau Cubarsí — estarão presentes no encontro, reforçando o caráter único de um jogo que reúne patrocinadores, operadores, meios de comunicação e adeptos de todo o mundo. Só durante a época 2025/26 foram emitidas mais de 1 200 acreditações de imprensa para os dois jogos do ELCLÁSICO.

A bola oficial da PUMA para o ELCLÁSICO 2026/2027 está disponível desde 1 de outubro em «PUMA.com», em lojas PUMA selecionadas e em revendedores autorizados em todo o mundo.

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