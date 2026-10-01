Rafael Leão herda número 7 de Ronaldo. Bruno ou Bernardo são os novos capitães da seleção nacional

Rafael Leão vai esta quinta-feira vestir a camisola 7 da seleção portuguesa frente à Dinamarca, em jogo da Liga das Nações de futebol, número que durante duas décadas pertenceu a Cristiano Ronaldo, que abandonou o estágio.

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De acordo com a lista dos 23 jogadores inscritos na UEFA para o encontro em Copenhaga, da terceira jornada do Grupo A4, Leão será o número 7 de Portugal no Estádio Parken, enquanto ficou confirmada a ausência de Francisco Conceição devido a lesão.

Ronaldo passou a ser o dono da camisola 7 a partir de 2006, após o fim da carreira internacional de Luís Figo, e um ano depois ganhou o estatuto de capitão da seleção nacional durante a campanha de apuramento para o Euro2008, sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

Sem a presença do avançado de 41 anos e recordista de jogos (234) e golos (146), Bruno Fernandes (95), já anunciado como titular por Jorge Jesus, deverá ser o capitão de Portugal em Copenhaga. Caso Bernardo Silva (114) faça parte do ‘onze’ inicial, então será o jogador do Real Madrid a utilizar a braçadeira.

Fábio Silva, que ficou nas bancadas de Alvalade, em Lisboa, e do Estádio Ullevaal, em Olso, está pela primeira vez nas opções do selecionador Jorge Jesus para um encontro. O avançado soma uma internacionalização por Portugal, alcançada ainda durante a ‘era’ do espanhol Roberto Martínez.

Depois de triunfos sobre País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Noruega (2-1), em Oslo, novo sucesso hoje em Copenhaga deixa Portugal com ‘pé e meio’ nos quartos de final da Liga das Nações, embora esteja a viver um dos episódios mais conturbados da sua história.

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo fez cair uma ‘bomba’ na seleção nacional, ao abandonar por decisão própria o estágio da equipa na capital dinamarquesa, depois de o selecionador Jorge Jesus ter divulgado que o avançado de 41 anos iria novamente iniciar o encontro no banco de suplentes.

Em Olso, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, não se juntando aos colegas de equipa nos agradecimentos aos adeptos no estádio.

Depois disso, o avançado falhou todos os treinos da seleção nacional e, na quarta-feira, abandonou mesmo a comitiva lusa por sua própria iniciativa.

De regresso vai estar Bruno Fernandes, que falhou o jogo com os noruegueses devido a problemas físicos, enquanto João Félix, que marcou em Alvalade e em Oslo, está em dúvida, embora deva recuperar a tempo de ser titular.

Os defesas Rúben Dias, Renato Veiga e João Cancelo estão em risco para o encontro do próximo domingo com a Noruega, no Dragão, no Porto, caso vejam um cartão amarelo, tal como os médios João Palhinha, Vitinha e Bernardo Silva.

Numa altura em que o selecionador Brian Riemer está a ser muito criticado no seu país, com alguns adeptos a pedirem a sua demissão, a Dinamarca segue com seis jogos oficiais seguidos sem perder em casa e sofreu apenas uma derrota no Estádio Parken, a sua habitual ‘fortaleza’, nos últimos quatro anos.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, enquanto o País de Gales ainda não pontuou.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.