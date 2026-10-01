Rede 5G vai chegar a locais mais isolados de 45 municípios da região Norte

A rede móvel 5G vai ser instalada em 45 municípios da região Norte e junto ao rio Douro num projeto que visa melhorar, entre “25 a 50%” a cobertura de rede em locais mais isolados, contabiliza a Dstelecom.

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O projeto, que vai ser apresentado na sexta-feira, em Carrazeda de Ansiães, vai envolver os municípios de quatro Comunidades Intermunicipais (CIM): CIM Douro, CIM do Alto Tâmega e Barroso, CIM do Tâmega e Sousa e CIM das Terras de Trás-os-Montes.

Em declarações à Lusa, Ricardo Henriques, gestor do projeto 5G.Connect, liderado pela Dstelecom, explicou que o objetivo é levar a “conectividade digital a regiões de baixa densidade populacional”, com a instalação de 25 antenas que cobrirão um raio entre três a quatro quilómetros.

“As capitais de distrito já estão muito bem em termos de cobertura 5G e o objetivo é, precisamente, levar a rede 5G àquelas populações que estão mais isoladas, mais dispersas”, reforçou.

A cobertura da rede 5G nestas regiões, segundo Ricardo Henriques, é “mais complexa” devido à orologia do território, mas também ao facto de a população estar muito dispersa, e, por isso, estas novas antenas permitirão cobrir “entre 25 a 50%” das zonas sombra.

O projeto contempla ainda serviços digitais, financiados pelos municípios, nas áreas da ação climática, proteção civil, património e ação social, que trarão “benefícios socioeconómicos às populações”.

“Por exemplo, mobilidade sustentável, deteção de incêndios, na área da ação social, monitorização remota de idosos, com teleconsultas, temos também uma área de digital ‘twin’, onde permite digitalizar edifícios, na área também da energia, com criação de comunidades de energia renovável”, enumerou.

Além da cobertura dos 45 municípios, o objetivo é também dar rede 5G a quem navega no rio Douro. “Já tivemos um projeto similar no sul e, desta vez, idealizados o projeto aqui também um pouco à volta do rio Douro (…) A via navegável do rio Douro tem cada vez mais turistas, já tem mais de um milhão de turistas por ano”, frisou o responsável.

O projeto 5G.Connect vai custar 10 milhões de euros, 75% financiado pela União Europeia, o restante pelas empresas envolvidas no consórcio – Dstelecom, Nos, innovationPoint/MOSAIC – Dstgroup e IrRADIAR – e ainda a Comunidade Intermunicipal do Douro, como parceira.

Os trabalhos já arrancaram, com reuniões com os municípios, e prevê-se que no início do próximo ano comecem a ser instaladas as antenas, da operadora Nos, e que este trabalho esteja concluído e com rede 5G disponível no final de 2028.