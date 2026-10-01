Ronaldo ‘perde’ seleção, mas não abranda nos negócios. Conheça a teia empresarial de CR7

Estalou o verniz no seio da Seleção Nacional, com Cristiano Ronaldo no olho do furacão. O capitão da equipa das quinas abandonou esta quarta-feira o estágio da comitiva lusa em Copenhaga, na Dinamarca, na sequência de alegados desentendimentos com o selecionador nacional, Jorge Jesus.

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Aos 41 anos, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro poderá ter dito adeus à Seleção Nacional, depois de 23 anos ao serviço do país, que sempre afirmou ser a equipa onde mais prazer lhe dava jogar.

Ao todo, são 146 golos em 234 jogos com a camisola das quinas, números que fazem de Ronaldo o melhor marcador de sempre por uma seleção e o jogador mais internacional da história do futebol. No cômputo geral, CR7 soma 979 golos na carreira e tem os mil tentos como próxima grande marca.

Mas a vida de um dos maiores jogadores de sempre e, provavelmente, uma das figuras mais mediáticas da história do desporto não se faz apenas de golos e assistências dentro de campo. Só no Instagram, Cristiano Ronaldo soma 679 milhões de seguidores, sendo a conta mais seguida da rede social.

O atual jogador do Al-Nassr construiu ao longo dos anos uma extensa carteira de investimentos, espalhada por áreas tão distintas como saúde, turismo, imobiliário, tecnologia, media, indústria, desporto e entretenimento. E o portefólio continua a crescer.

Ainda esta semana, um dos negócios de Ronaldo recebeu um novo investimento de dois milhões de euros. A Erakulis, aplicação portuguesa de saúde e bem-estar fundada em 2021 pelo futebolista e por parceiros ligados à Insparya, captou o montante junto da Lince Capital.

O novo capital será utilizado para acelerar o desenvolvimento tecnológico da plataforma, reforçar uma equipa de cerca de 20 pessoas e apoiar a expansão internacional. A Erakulis utiliza inteligência artificial para personalizar planos de treino e alimentação e integra dados provenientes de wearables e de outras aplicações de saúde. A CR7 SA detém 48% da empresa.

Do lado dos media e do entretenimento desportivo, Ronaldo entrou este ano na estrutura acionista da LiveModeTV, uma plataforma de streaming de conteúdos desportivos. A empresa, criada em Portugal e inspirada no modelo da brasileira CazéTV, anunciou que o jogador passaria a deter uma “participação relevante” e a assumir o papel de sócio estratégico.

A LiveModeTV assegurou a transmissão gratuita no YouTube de 34 jogos do Mundial de 2026 em Portugal, incluindo todos os encontros da Seleção Nacional, e pretende combinar transmissões desportivas com conteúdos distribuídos pelas redes sociais. Ronaldo, por seu lado, chega ao negócio com uma audiência digital superior a mil milhões de pessoas nas várias plataformas.

Estes dois negócios são apenas os capítulos mais recentes de uma carteira que tem vindo a ganhar dimensão e diversidade. Em fevereiro, Ronaldo comprou 25% do clube espanhol UD Almería através da CR7 Sports Investments, uma subsidiária criada para gerir oportunidades de investimento no setor desportivo. Os termos financeiros da operação não foram divulgados.

Pouco dias antes, o futebolista tinha investido 7,5 milhões de dólares, cerca de 6,4 milhões de euros, para adquirir 10% da HBL Pro2col Software LLC, uma plataforma de saúde e bem-estar detida pela Herbalife. Foi mais uma aposta numa área que já tinha presença no portefólio do jogador através da Erakulis, da Insparya e de outros investimentos ligados à performance e saúde.

A tecnologia é outra das frentes de expansão. No final de 2025, Ronaldo tornou-se acionista da Perplexity, empresa norte-americana de inteligência artificial que desenvolveu um motor de pesquisa baseado em IA. A entrada na Perplexity aconteceu semanas depois de o jogador ter investido na WOW FC, uma organização espanhola ligada às artes marciais mistas.

Na área do entretenimento, o futebolista criou também um estúdio de cinema em parceria com o realizador britânico Matthew Vaughn. No desporto, reforçou a aposta no padel com a compra do Lisboa Racket Centre, em Alvalade, e entrou ainda no universo da performance desportiva através de uma parceria estratégica com a norte-americana Whoop.

Do futebol aos media e à indústria

Em Portugal, um dos investimentos mais mediáticos surgiu em 2023, quando Ronaldo entrou no capital da Media Livre, antiga Cofina, passando a deter uma participação de 30% na empresa do grupo que controla títulos como o Correio da Manhã, a CMTV, o Record e a Sábado.

No ano seguinte, o jogador voltou a investir na economia portuguesa, desta vez na indústria, ao adquirir 10% da Vista Alegre Atlantis e 30% da Vista Alegre Espanha. A entrada na estrutura acionista aconteceu através da CR7 SA, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro. Em 2025, primeiro ano completo com Ronaldo como acionista, o grupo registou lucros de 4,7 milhões de euros.

A presença empresarial de Ronaldo estende-se ainda ao turismo. Desde 2016, mantém uma parceria com o grupo Pestana que deu origem a hotéis com a marca Pestana CR7 em cidades como Funchal, Lisboa, Madrid, Nova Iorque, Marraquexe e Paris. Entre as posições empresariais ligadas ao grupo está uma participação de 50% na CR7 Marrakesh, empresa proprietária do hotel Pestana CR7 naquele mercado.

Também a saúde e a estética ocupam um espaço relevante. Ronaldo é sócio de Paulo Joaquim Silva Ramos na Insparya, empresa especializada em transplantes capilares com operações em Portugal, Espanha e Itália. A ligação ao setor inclui ainda a Recover Life, empresa do grupo dedicada à intermediação de crédito.

Na área das bebidas, Ronaldo detém uma participação de 50% na Maravilha Décimal, sociedade ligada à comercialização da Ursu9, a marca de água alcalina lançada pelo jogador em parceria com o empresário Francisco Ferreira.

O portefólio passa ainda pelo mundo dos ginásios, com a rede CR7 Fitness by Crunch, desenvolvida através de uma parceria com a norte-americana Crunch Fitness, pelos eventos, através da Mussara, e pelo setor imobiliário, onde Ronaldo acumulou ao longo dos anos vários ativos de elevado valor.

Há ainda um conjunto de empresas e sociedades através das quais estes negócios são geridos. Entre elas está a CR7 SA, que funciona como uma das principais estruturas empresariais associadas ao jogador e agrega participações em áreas tão diferentes como moda, turismo, saúde, indústria e desporto.

O dinheiro que vem do futebol

Apesar da dimensão do portefólio empresarial, a principal fonte de riqueza de Ronaldo continua a estar ligada ao futebol e à sua capacidade de transformar a notoriedade numa poderosa máquina comercial. Nos últimos dias de 2022, a mudança para o Al-Nassr alterou radicalmente a escala dos seus rendimentos e, em 2025, a Bloomberg estimou que o jogador tinha ultrapassado os mil milhões de dólares de património, tornando-se o primeiro futebolista a atingir esse patamar.

A agência estima que Ronaldo tenha recebido cerca de 550 milhões de dólares em salários entre 2002 e 2023, ao que se juntam contratos de patrocínio e acordos comerciais com grandes marcas. Entre eles está o contrato de longa duração com a Nike, avaliado pela Bloomberg em cerca de 18 milhões de dólares por ano, além de outras parcerias comerciais.

A renovação com o Al-Nassr, assinada em 2025, veio reforçar ainda mais esta componente. O acordo foi avaliado pela Bloomberg em mais de 400 milhões de dólares, em duas épocas, tornando-se uma das maiores operações salariais da história do desporto.

O que começou como uma extensão da carreira de futebolista transformou-se, assim, num portefólio empresarial que já não depende apenas dos resultados dentro do campo. Aos 41 anos, e independentemente do desfecho da atual relação com a Seleção Nacional, Ronaldo continua a diversificar investimentos e a transformar a marca CR7 num negócio com presença em múltiplos setores e mercados.