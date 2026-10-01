Shortlist: sete escolhas de Melides às motas de Billy Joel

A Valmont chega ao Vermelho Melides, Acqua di Parma tem novo perfume e a Shortlist desta semana termina em Nova Iorque, onde mais de 70 motas da coleção de Billy Joel vão a leilão

A Shortlist desta semana começa no Alentejo, onde o Vermelho Melides estreia os tratamentos da Valmont, passa pelos auscultadores Bang & Olufsen, o novo perfume Acqua di Parma, as novidades de Adidas Originals, a nova etapa da Laufen e o leilão de parte da coleção de motas do cantor Billy Joel.

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1. Valmont estreia-se na hotelaria portuguesa no Vermelho Melides

O Vermelho Melides, boutique hotel criado por Christian Louboutin na costa alentejana, passa a integrar tratamentos faciais e corporais da Valmont, segundo a marca. Este será assim o primeiro hotel em Portugal a incluir os protocolos da marca suíça de cosmética celular na sua oferta de bem-estar. Sob a direção do terapeuta Timóteo Carmo, o Vermelho Spa passa a combinar duas abordagens distintas, a cosmética celular da casa suíça Valmont aos rituais de inspiração ayurvédica da Kama Ayurveda, com possibilidade de consulta personalizada antes dos tratamentos. Entre as novidades estão Firmness of the Hills, orientado para a firmeza e redefinição dos contornos do rosto, e Hydration of the Bisses, centrado na hidratação.

2. Laufen reforça em Portugal a aposta no segmento premium

A suíça Laufen, marca premium do Roca Group fundada em 1892 e presente em mais de 170 países, inicia uma nova etapa em Portugal, com o objetivo de aprofundar a presença no segmento de topo e a relação com arquitetos, designers de interiores e profissionais do setor. Sob o conceito Experience Tomorrow, apresentado durante a Milan Design Week 2026, a Laufen procura aproximar precisão industrial, inovação de materiais e design, apoiando-se também numa longa história de colaboração com criadores internacionais como Patricia Urquiola, Marcel Wanders, Konstantin Grcic, Stefano Giovannoni e Yves Behar. É deste último a coleção Volta, cuja peça central conduz a água num movimento circular antes do escoamento, tirando partido da Saphirkeramik, material cerâmico desenvolvido pela Laufen.

3. Adidas Originals volta ao arquivo para vestir a Europa contemporânea

A Adidas Originals apresenta uma nova coleção de vestuário para o mercado europeu, construída a partir de três universos centrais da marca (denim, knit e icons) e de referências históricas como o Firebird, reinterpretando elementos reconhecíveis do arquivo através de silhuetas unissexo e de uma linguagem contemporânea. A Adidas Originals Europe Apparel está disponível em toda a Europa, através do site e da aplicação da Adidas e de parceiros de retalho selecionados.

4. Between Us, uma coleção para falar de vínculos

Between Us é o nome da mais recente coleção assinada pelo designer Ricardo Preto para a Leitão & Irmão, procurando traduzir relações num conjunto de joias que podem ser usadas isoladamente ou em combinação. O elemento central da coleção é o cadeado, interpretado como símbolo de proteção, compromisso e permanência. A coleção inclui o cadeado Clavis, disponível em ouro ou prata, que pode ser conjugado com os pendentes Eros e Amare, igualmente apresentados nos dois metais. As diferentes peças podem ser combinadas ou usadas em conjunto.

5. Acqua di Parma leva o oud à expressão mais intensa de Ambrosia

A Acqua di Parma amplia a coleção Ambrosia com Oud Ambrosia, uma fragrância que explora o contraste entre Mediterrâneo e Oriente e distingue-se pela concentração de 30% de óleo de perfume puro. A fragrância procura traduzir essa dualidade através da tensão entre frutos luminosos, notas especiadas e madeiras mais densas. A abertura reúne laranja sanguínea italiana, papaia siciliana e clementina, a que se junta o maracujá. O acorde de açafrão e a folha de violeta fazem depois a transição para um registo mais profundo, dominado pelo oud. Segundo a Acqua di Parma, a elevada concentração de óleo intensifica as matérias-primas e prolonga a presença da fragrância na pele.

6. Bang & Olufsen faz dos Beoplay H100 um objeto de som e design

Tecnologia e materiais estão no centro dos Beoplay H100, auscultadores da Bang & Olufsen concebidos para cruzar desempenho acústico, conforto e uma linguagem de design coerente com o posicionamento premium da marca dinamarquesa, para quem não são apenas um dispositivo eletrónico, mas também como objeto de design. Os H100, pensado para música, trabalho e viagens, utilizam drivers de titânio e estão otimizados para Dolby Atmos, procurando criar uma experiência sonora mais imersiva. A Bang & Olufsen destaca ainda uma nova geração de cancelamento de ruído, destinada a melhorar o isolamento em ambientes com maior interferência sonora. Cada par de Beoplay H100 é acompanhado por uma bolsa exclusiva em pele para transporte e proteção.

7. As motas de Billy Joel vão a leilão em Nova Iorque

Mais de 70 motas da coleção pessoal de Billy Joel vão ser leiloadas pela Gooding Christie’s na estreia dos leilões da Rétromobile New York, marcada para 20 e 21 de novembro, no Javits Center. Todos os exemplares provenientes da coleção do músico serão apresentados sem preço de reserva. A seleção, segundo a leiloeira, atravessa diferentes épocas e fabricantes, incluindo Ducati, BMW, Moto Guzzi, Harley-Davidson, Yamaha, Triumph, Honda e Kawasaki. Entre os lotes mais diretamente ligados à carreira de Billy Joel está uma Triumph T140 Bonneville de 1978, oferecida pelo Madison Square Garden para assinalar o seu 150.º concerto esgotado no recinto. Personalizada para a ocasião e acompanhada por um capacete que identifica os concertos e anos das atuações, esta Triumph tem uma estimativa entre 10 mil e 15 mil dólares. O leilão inclui ainda uma Ducati 900 Mike Hailwood Replica de 1982, avaliada entre 15 mil e 25 mil dólares, e uma Ducati 750 Sport de 1975, estimada entre 25 mil e 35 mil dólares. Antes da venda, uma seleção da coleção estará exposta no Christie’s Rockefeller Center, em Nova Iorque, entre 8 e 12 de outubro, e pode ser vista sob marcação.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.