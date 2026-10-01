Mário Jorge Machado, chairman executivo da Adalberto Textile Solutions, e Bruno de Gouveia, fundador da Care to Beauty, a maior plataforma portuguesa de e-commerce dedicada à venda global de cosméticos e produtos de higiene, sentiram o impacto da política aduaneira dos EUA. Em entrevista ao Transatlantic Talks, um podcast do ECO e da Amcham Portugal, garantem, no entanto, manter a aposta no país. A Adalberto está mesmo a avaliar a construção de uma fábrica para um produto inovador que vai lançar.

As exportações do têxtil e vestuário português para os Estados Unidos estão a crescer 3% este ano, depois de terem caído no ano passado com o impacto das novas taxas aduaneiras, revela…