Exclusivo Transatlantic Talks: Vendas do têxtil para os EUA recuperam e Adalberto avalia construir fábricapremium
Empresa têxtil vai lançar produto inovador que pode vir a ser fabricado nos Estados Unidos. Platforma de e-commerce Care to Beauty quer duplicar vendas.
Mário Jorge Machado, chairman executivo da Adalberto Textile Solutions, e Bruno de Gouveia, fundador da Care to Beauty, a maior plataforma portuguesa de e-commerce dedicada à venda global de cosméticos e produtos de higiene, sentiram o impacto da política aduaneira dos EUA. Em entrevista ao Transatlantic Talks, um podcast do ECO e da Amcham Portugal, garantem, no entanto, manter a aposta no país. A Adalberto está mesmo a avaliar a construção de uma fábrica para um produto inovador que vai lançar.
As exportações do têxtil e vestuário português para os Estados Unidos estão a crescer 3% este ano, depois de terem caído no ano passado com o impacto das novas taxas aduaneiras, revela…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos