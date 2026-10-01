Tribunal de Contas Europeu apela ao reforço da cooperação europeia em matéria de cibersegurança, respeitando as competências nacionais

No seu relatório «Detecting and responding to cybersecurity incidents» (Detetar e responder a incidentes de cibersegurança), o organismo europeu salienta que a partilha limitada de informações, as deficiências na notificação de incidentes e os atrasos na aplicação das medidas previstas dificultam que as redes e os mecanismos comunitários atinjam todo o seu potencial.

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O documento recorda que a cibersegurança é um elemento fundamental da segurança e da defesa nacionais e que os Estados-Membros são os principais responsáveis por prevenir incidentes e crises de cibersegurança, bem como por se prepararem e responderem aos mesmos. Além disso, sublinha que, nos termos do artigo 4.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia, a segurança nacional continua a ser da competência exclusiva de cada Estado-Membro. A UE, por seu lado, desempenha um papel de apoio e coordenação.

Além disso, o Tribunal de Contas Europeu identificou limitações na partilha de informações sobre incidentes, devidas principalmente a atrasos na transposição da Diretiva NIS 2, às dificuldades em determinar se um incidente tem repercussões transfronteiriças e às restrições decorrentes das legislações nacionais em matéria de segurança.

Mais concretamente, o relatório salienta que a partilha de informações sobre ciberataques à escala europeia continua a ser condicionada pelas normas de segurança nacional de cada Estado-Membro. Assim, quando um país considera que as informações relativas a um incidente que afeta uma entidade crítica são confidenciais ou que a sua divulgação poderia comprometer a sua segurança, não tem a obrigação de as partilhar.

A CSIRTs Network (a rede de equipas de resposta a incidentes de segurança informática) e a EU-CyCLONe (a rede europeia de organizações de ligação para crises de cibersegurança) confirmaram, após terem sido consultadas pelo TCE, que esta partilha só pode ocorrer dentro dos limites estabelecidos pela legislação nacional de cada Estado.

Neste sentido, para reforçar a troca de informações entre os Estados-Membros, o TCE recomenda que a Comissão, com o apoio da ENISA, encarregue o Grupo de Cooperação sobre Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação de realizar uma análise detalhada das restrições de segurança nacional que atualmente limitam esta troca e afetam a ciber-resiliência da UE. Esta análise permitirá identificar soluções jurídicas e técnicas que permitam alargar o intercâmbio de informações, respeitando os limites da segurança nacional. O prazo previsto para a sua aplicação é 2027.

É de salientar que a análise do Tribunal se centra na eficácia das redes, dos mecanismos europeus e dos sistemas de intercâmbio de informações, sem estabelecer qualquer relação causal entre incidentes de cibersegurança e fornecedores específicos ou agentes concretos da cadeia de abastecimento.

Outro aspeto abordado no documento é a Reserva de Cibersegurança da UE, cujo objetivo é apoiar os Estados-Membros na resposta a incidentes graves de cibersegurança e na recuperação subsequente. Quando não é utilizada para responder a incidentes, a Reserva pode ser empregue para fins de preparação, uma flexibilidade que evita que os serviços pré-pagos fiquem por utilizar. No entanto, o Tribunal alerta para o risco de que seja destinada principalmente à preparação, em vez de à resposta, contrariamente à sua finalidade prevista.

O relatório analisa igualmente as ações financiadas pelo Programa Europa Digital (DIGITAL), dotado de um orçamento total de 8 100 milhões de euros, dos quais 1 400 milhões se destinam a reforçar a cibersegurança. Embora os projetos avaliados respondam a objetivos pertinentes, o Tribunal assinala dificuldades operacionais e atrasos, além de deficiências no acompanhamento do seu desempenho.