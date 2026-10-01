TÜV SÜD, a única empresa do seu setor entre as 100 melhores empresas para trabalhar em Espanha

A TÜV SÜD volta a figurar, mais um ano, no ranking das «100 Melhores Empresas para Trabalhar em Espanha» de 2026, elaborado pela «Actualidad Económica». A empresa, especializada em inspeção, ensaios e certificação, é a única empresa do setor das TIC presente nesta edição do ranking, que reconhece as organizações mais atrativas para o desenvolvimento profissional e pessoal dos talentos.

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A estratégia de talentos da TÜV SÜD articula-se em torno do plano «HR Strategy 2030», orientado para o crescimento do quadro de pessoal, o reforço da fidelização, a ampliação da gestão de competências, a promoção da excelência operacional e o desenvolvimento de líderes preparados para a transformação tecnológica, regulamentar e sustentável dos seus clientes.

No último ano, a empresa digitalizou o ciclo de vida do colaborador com o SuccessFactors, incorporou uma ferramenta de feedback contínuo e definiu o Modelo GPS para orientar as conversas sobre desempenho e desenvolvimento.

Em 2025, os colaboradores atingiram uma média de 34 horas de formação, centrada especialmente na cibersegurança, IA e soluções de ensaios digitais, com o objetivo de que os profissionais evoluam ao mesmo ritmo que as tecnologias, os quadros regulamentares e as expectativas dos clientes.

Por outro lado, destaca-se o seu programa TÜV SÜD CARE que, assente em quatro pilares (financeiro, social, físico e emocional), permite a cada colaborador configurar o seu próprio pacote de benefícios. A empresa também alargou a cobertura do serviço de saúde mental, assinou um acordo com a Fundação Espanhola do Coração e incorporou exames gratuitos de cancro do cólon e da próstata nos exames médicos.

Além disso, dispõe de uma Responsável pela Diversidade, de um protocolo específico e de um canal confidencial de denúncia contra o assédio, e forma os seus gestores em matéria de diversidade e preconceitos inconscientes. Promove o talento feminino e as carreiras nas áreas STEM através de formações e colaborações com universidades e centros de ensino. No âmbito ambiental, a energia das suas instalações é de origem 100 % renovável, renovou a sua política de aluguer de equipamentos e elaborou um novo Manual de Gestão Ambiental para todos os seus centros.

Raúl Sanguino, CEO da TÜV SÜD South-West Europe, salientou que «voltar a figurar neste ranking é um orgulho e uma responsabilidade. O nosso trabalho depende do conhecimento especializado, da independência e do rigor dos nossos profissionais e, por isso, as pessoas estão no centro da nossa estratégia. Este reconhecimento é mérito de toda a equipa e incentiva-nos a continuar a criar um ambiente em que o talento possa crescer connosco».

Por seu lado, Nieves Castro, Diretora de Recursos Humanos da TÜV SÜD South-West Europe, salientou: «O facto de este reconhecimento se repetir confirma que estamos no caminho certo. Queremos que cada pessoa tenha um plano de desenvolvimento, formação ao longo de toda a sua carreira e medidas de bem-estar adaptadas. Continuaremos a ouvir as nossas equipas para que a TÜV SÜD seja um local onde se possa crescer profissional e pessoalmente». Em Espanha, a TÜV SÜD conta com mais de 1 500 profissionais e uma rede de mais de 70 centros, entre delegações e ITV. No conjunto do grupo, trabalham mais de 30 000 pessoas.