União Europeia e Ucrânia preparam 45 mil milhões para financiar 2027

A União Europeia (UE) e a Ucrânia acordaram avançar com a atribuição de 45 mil milhões de euros através do Empréstimo de Apoio à Ucrânia para 2027, acrescentando que serão realizadas reuniões mensais para coordenar os esforços de apoio financeiro e de Defesa do país sob invasão russa.

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“Para 2027, concordamos em avançar rapidamente com a alocação de 45 mil milhões de euros no âmbito do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, sujeito às condições estabelecidas. Também iniciaremos os trabalhos para identificar necessidades orçamentárias e de defesa adicionais”, pode ler-se no comunicado conjunto.

Bruxelas e Kiev afirmam ainda ter identificado os meios necessários para cobrir as necessidades orçamentais e de Defesa da Ucrânia para este ano e reconfirmado os passos necessários para garantir a disponibilização atempada desse financiamento.

O programa tem um envelope total de 90 mil milhões de euros, tendo a Comissão Europeia já transferido quase 15 mil milhões de euros para a Ucrânia este ano. Em setembro, a UE desembolsou mais de 3,3 mil milhões de euros, para a compra de mísseis e drones.

O Executivo comunitário e a Ucrânia apelaram ainda aos restantes parceiros para que cumpram os “compromissos financeiros” assumidos e “reforcem os esforços” perante a dimensão das necessidades de Kiev.

O regulamento do Empréstimo de Apoio à Ucrânia para 2026-2027 abre a porta a que alguns países terceiros participem no programa sob condições específicas, como ter uma parceria em matéria de segurança e defesa com a UE, numa altura em que o Canadá está a negociar a participação no mecanismo europeu.