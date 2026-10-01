Universidade Autónoma de Lisboa tem novo reitor
Nuno Severiano Teixeira sucede a José Manuel Amado da Silva enquanto reitor da Universidade Autónoma de Lisboa. Ao longo da sua carreira, já serviu como ministro e é hoje membro do Conselho de Estado.
A Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) tem um novo reitor. Trata-se de Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático dessa mesma instituição de ensino, ex-ministro da Administração Interna e da Defesa, e atual membro do Conselho de Estado.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Nuno Severiano Teixeira é, a partir de hoje [1 de outubro], o novo reitor da Universidade Autónoma de Lisboa. Nuno Severiano Teixeira sucede, assim, a José Manuel Amado da Silva“, anunciou a UAL, numa nota enviada às redações.
Severiano Teixeira já foi professor catedrático e vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, além de professor visitante da Universidade de Georgetown, na Universidade da Califórnia, e no Instituto Universitário Europeu de Florença, contando, assim, com uma “longa carreira académica“.
Também foi fundador e presidente do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. E serviu como ministro da Administração Interna e ministro da Defesa, sendo, atualmente, membro do Conselho de Estado. Em comunicado, a UAL destaca ainda que o novo reitor tem obra publicada sobre história militar, história das relações internacionais, história da integração europeia e questões de política externa, segurança e defesa.
“É com entusiasmo, mas também com sentido de responsabilidade, que inicio este novo ciclo como reitor na Universidade Autónoma de Lisboa. Honrando o passado e a história da instituição, mas olhando para o futuro e os seus desafios. Acredito numa universidade que ensina e transmite conhecimento, mas que, simultaneamente, investiga e produz conhecimento. Que valoriza o conhecimento como bem público e, por isso, que reforça o seu compromisso com a sociedade”, afirma Nuno Severiano Teixeira, citado em comunicado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Universidade Autónoma de Lisboa tem novo reitor
{{ noCommentsLabel }}