Volume de apostas foi o maior de sempre no primeiro semestre

Os primeiros seis meses de 2026 registaram um volume de apostas desportivas de 1.102,6 milhões de euros em Portugal, o maior de sempre, segundo o relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal (SRIJ).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Aos 587 milhões de euros do maior volume de apostas de sempre por trimestre, no primeiro de 2026, acumularam-se 515,6 milhões de euros do segundo, totalizando um valor acima dos anteriores máximos, registado no segundo semestre do ano passado (1.075,7 milhões de euros) e do primeiro de 2024 (1.036,1 milhões de euros).

O volume de apostas do mais recente trimestre é o quinto mais elevado de sempre, atrás do anterior, do primeiro de 2024 (573,9 milhões de euros) e dos quartos trimestres de 2025 (571,1 milhões de euros), de 2024 (533,7 milhões de euros) e 2023 (532,1 milhões de euros).

Este valor perfez ainda um montante de 125,1 milhões de euros de receita bruta no segundo trimestre de 2026, ligeiramente abaixo do registado nos três primeiros meses do ano (119,5 milhões de euros), quase a 20 milhões de euros do recorde do quarto trimestre de 2024 (138,3 milhões de euros), quando o volume total foi de 433,4 milhões de euros.

O futebol continuou a ser a modalidade com mais apostas, com 69,9%, seguido do ténis (20,5%) e do basquetebol (6%), com as restantes modalidades a receberem 3,6%.

O Mundial2026, que consagrou a Espanha campeã do mundo, depois de eliminar Portugal nos oitavos de final, teve 28,3% das apostas feitas na modalidade, seguida da I Liga (8,3%), com Roland Garros a ser alvo de 21,4% das apostas no ténis, enquanto a NBA representa praticamente metade das feitas no basquetebol (44,6%).

Quase metade dos apostadores estrangeiros são brasileiros

Quase metade dos apostadores estrangeiros de jogo online em Portugal têm nacionalidade brasileira, embora só representem 3% dos 4,9 milhões de jogadores inscritos nas plataformas digitais nacionais, mostram os dados do regulador do segundo trimestre.

Os dados surgem após, a 25 de setembro, a nove dias das eleições gerais, o Governo do Brasil ter proibido de forma provisória o funcionamento de casinos online e de plataformas de apostas desportivas (popularmente conhecidas no país por bets), para responder ao endividamento das famílias causado pelos jogos online.

No final de junho havia 144.997 jogadores brasileiros registados nas plataformas digitais portuguesas, nas quais é possível fazer apostas desportivas à cota e apostas em jogos de fortuna ou azar, segundo as estatísticas mais recentes do SRIJ, divulgadas em agosto.

Os cidadãos de nacionalidade portuguesa continuam a representar a larga maioria dos inscritos, representando 93,6% do total, ou seja, correspondem a 4,91 milhões de apostadores registados. Os jogadores de outras nacionalidades valem 6,4% dos registos, totalizando 314.528 indivíduos. Deste leque, 46,1% são de nacionalidade brasileira, o correspondente a 144.997 cidadãos.

Angola, Cabo Verde e Nepal representam, em conjunto, 24,6% do dos jogadores com nacionalidade estrangeira.