25 % dos jovens sentem falta de espaços para se despedirem dos seus animais de estimação

Uma necessidade que se acentua especialmente entre a Geração Z, de acordo com um estudo promovido pelo Grupo Albia.

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Por ocasião do Dia Mundial dos Animais, o Grupo Albia destacou uma das principais conclusões do seu recente estudo sobre o luto em Espanha: a despedida de um animal de estimação é já, para muitas famílias, uma experiência com o mesmo peso emocional que a de qualquer outro ente querido.

De acordo com o estudo, cerca de 15 % dos espanhóis que já perderam um animal de estimação afirmam que precisaram de um espaço ou serviço para se despedirem dele. Além disso, o inquérito revela a existência de um segmento significativo da população que sentiu essa mesma necessidade e não encontrou uma opção que se ajustasse ao que procurava. Entre eles, a Geração Z foi a que mais sentiu falta de um espaço ou serviço com estas características, mas não encontrou opções, com 25,6 %, diferenciando-se significativamente da média geral (15,5 %) e das restantes gerações.

Este dado confirma que o vínculo com os animais de companhia deixou de ser uma questão secundária nos processos de luto, sendo as gerações mais jovens as que mais reclamam de espaços, cerimónias e acompanhamento especializado para lidar com esta perda.

O Grupo Albia tem vindo a trabalhar há já algum tempo para dar resposta a esta realidade. Por um lado, todos os centros da empresa permitem o acesso de animais de companhia durante a despedida de um ente querido. Diversos estudos e a experiência clínica concordam que a presença de animais de companhia nos momentos de perda tem um efeito positivo no processo de luto, ajudando a reduzir a ansiedade e a facilitar a expressão dos sentimentos, especialmente entre os mais jovens e na população infantil.

A isto junta-se a Artemis, a linha de negócio impulsionada pelo Grupo Albia em conjunto com a Áltima, dedicada especificamente a oferecer soluções de despedida para animais de estimação, que vão desde a recolha e cremação dos animais até propostas de homenagem e recordação personalizadas, concebidas para acompanhar as famílias ao longo de todo o processo de despedida. Dispõe ainda de uma equipa especializada na gestão do luto, encarregada de prestar apoio psicológico e acompanhamento emocional às pessoas que enfrentam a perda do seu animal de estimação.

«Conscientes de que o luto pela perda de um animal de estimação é uma realidade cada vez mais presente na sociedade, sobretudo entre as gerações mais jovens, no Grupo Albia transferimos a nossa experiência em serviços funerários tradicionais para este domínio, com o objetivo de que nenhuma família sinta que não tem para onde recorrer para se despedir e homenagear o seu companheiro de vida», declarou Tomás Olivera, diretor de expansão do Grupo Albia.

Desta forma, o Grupo Albia salientou que avança no seu compromisso na área dos animais de estimação e do luto animal, consciente de que se trata de um domínio que, longe de ser secundário, concentra uma procura social crescente e ainda por satisfazer em grande parte do setor.