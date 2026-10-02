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APS explica Risco na Semana Mundial do Investidor

  • ECO Seguros
  • 12:19

São esperados 1.900 participantes online na sessão “Poupar hoje, proteger o amanhã: o dinheiro ao longo da vida” em que Gonçalo Castro Pereira falará pela APS

A importância da proteção financeira e da literacia do risco ao longo das diferentes fases da vida leva a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) a participar hoje, 2 de outubro, na 10.ª edição da Semana Mundial do Investidor.

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A sessão, integrada no Curso de Literacia Financeira tem o tema “Poupar hoje, proteger o amanhã: o dinheiro ao longo da vida”, decorre entre as 17h00 e as 18h30 e é dirigida à população adulta. O encontro realiza-se em formato híbrido, a partir do auditório da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em Lisboa, com transmissão em direto através do YouTube. (inscrições abertas aqui).

A APS estará representada por Gonçalo Castro Pereira, Presidente da Comissão Técnica CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros, que abordará o papel da literacia do risco enquanto dimensão fundamental da literacia financeira. Segundo os organizadores, a sessão pretende “promover uma reflexão sobre a forma como a proteção pode contribuir para uma gestão mais consciente das finanças pessoais e para um melhor planeamento das diferentes etapas da vida, incluindo a preparação para a reforma”

Com cerca de 1.900 participantes previstos, a iniciativa reúne também a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) e a Associação Portuguesa de Bancos (APB), num debate conjunto sobre poupança, proteção e planeamento financeiro.

A Semana Mundial do Investidor, promovida internacionalmente pela Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) e coordenada em Portugal pela CMVM, decorre este ano entre 1 e 9 de outubro. A iniciativa reúne ações de diferentes parceiros destinadas a vários públicos e níveis de conhecimento financeiro, procurando reforçar a educação financeira e a sensibilização para a proteção dos investidores.

Para esta sessão e outras inscreva-se aqui.

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