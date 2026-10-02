Desporto

Cartazes sobre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus colocados sem autoria conhecida

  • Lusa
  • 14:42

Os cartazes foram colocados em frente ao Estádio da Luz, em Lisboa, e perto da Cidade do Futebol, em Oeiras, mas já foram, entretanto, retirados.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo, que abandonou na quarta-feira o estágio da seleção portuguesa de futebol, e de crítica ao selecionador Jorge Jesus foram colocados esta sexta-feira na região de Lisboa, sem ser conhecida a autoria.

Fonte próxima do futebolista dos sauditas do Al Nassr esclareceu à Lusa que nem Cristiano Ronaldo, nem ninguém ligado a si, tem qualquer responsabilidade sobre a colocação dos referidos cartazes.

Os cartazes foram colocados em frente ao Estádio da Luz, em Lisboa, e perto da Cidade do Futebol, em Oeiras, mas já foram, entretanto, retirados.

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus. Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.

Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.

A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cartazes sobre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus colocados sem autoria conhecida

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Advogados de Rui Pinto apelam a fim da retirada de segurança

Lusa,

Os advogados de Rui Pinto anunciaram que vão interpor recurso administrativo da decisão de encerramento do Programa Especial de Segurança de que este beneficiava como testemunha.