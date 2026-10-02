Cartazes sobre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus colocados sem autoria conhecida

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Cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo, que abandonou na quarta-feira o estágio da seleção portuguesa de futebol, e de crítica ao selecionador Jorge Jesus foram colocados esta sexta-feira na região de Lisboa, sem ser conhecida a autoria.

Fonte próxima do futebolista dos sauditas do Al Nassr esclareceu à Lusa que nem Cristiano Ronaldo, nem ninguém ligado a si, tem qualquer responsabilidade sobre a colocação dos referidos cartazes.

Os cartazes foram colocados em frente ao Estádio da Luz, em Lisboa, e perto da Cidade do Futebol, em Oeiras, mas já foram, entretanto, retirados.

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus. Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.

Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.

A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.