CIMPAS resolveu mais de 45 mil conflitos com seguradoras em 25 anos

Ao longo dos 25 anos da sua existência, o tribunal arbitral de seguros CIMPAS – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros, recebeu 72 777 processos — o que equivale a uma média de 2.911 por ano, cerca de 12 por dia útil ou um novo caso a cada 40 minutos. Deste total, mais de 45 mil conflitos foram resolvidos por informação, mediação, conciliação ou arbitragem, evitando o recurso à justiça tradicional. O balanço estatístico realça a realização de 31.097 arbitragens e 10.403 mediações e conciliações, com os processos a serem concluídos, em média, num prazo inferior a 150 dias.

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Estes resultados foram destacados por Rute Santos, diretora geral do CIMPAS há 19 anos, que lembrou a existência da instituição. “A resolução de litígios no setor segurador em Portugal antes do CIMPAS, era de muitos cidadãos e famílias desistirem de reclamar os seus direitos contratuais por considerarem os tribunais judiciais demasiado lentos, complexos, intimidantes ou dispendiosos”, disse.

Sensível a esta barreira, um conjunto de entidades parceiras uniu-se ao Ministério da Justiça para fundar o CIMPAS, “estabelecendo um protocolo assente numa via alternativa que se pretendia humana, especializada, célere e económica”, acrescentou a diretora.

Essas entidades fundadoras fizeram-se presentes ao mais alto nível na cerimónia comemorativa dos 25 anos, realizada em Lisboa na última quarta-feira. José Galamba de Oliveira representou a Associação Portuguesa de Seguradores (APS), Carlos Barbosa, o Automóvel Club de Portugal (ACP), João Nabais esteve pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), Alain Real pela Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) e ainda se contou com a Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE). Susana Videira, diretora geral da Direção Geral da Politica de Justiça do Ministério da Justiça e Jorge Seguro Sanches, diretor geral da Direcção Geral do Consumidor, Comércio e Serviços, também marcaram presença pelas entidades fundadoras do setor público.

O futuro está na digitalização

Olhando para os próximos anos, o plano estratégico do CIMPAS foca-se na transformação digital e na integração da inteligência artificial.

Segundo Rute Santos, o grande desafio delineado para o futuro passa por “modernizar os canais de atendimento e otimizar a eficiência processual, garantindo que a tecnologia serve para aproximar a instituição dos cidadãos, sem descurar a humanização, o rigor e a empatia que caracterizam o tratamento de cada caso”, concluiu.