Dazn alarga acordo com FPB e passa a transmitir mais de 400 jogos de basquetebol

A parceria entre a Dazn e a FPB começou em 2024, com a transmissão de 44 jogos da Liga Betclic Masculina e da Liga Betclic Feminina, além dos playoffs.

A Dazn e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) assinaram um novo acordo para a época desportiva 2026/27, que garante a transmissão gratuita de mais de 400 jogos das principais competições nacionais de basquetebol masculino e feminino.

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A plataforma de entretenimento desportivo vai transmitir todos os jogos de oito competições: Ligas Betclic Masculina e Feminina, Taças de Portugal Masculina e Feminina, Taça Hugo dos Santos, Taça Federação, Supertaça Mário Saldanha e Supertaça Feminina.

“É uma mudança de escala na forma como o basquetebol português pode ser acompanhado: sem fragmentação, de forma simples e direta através da nossa aplicação, sem necessidade de uma subscrição paga. Mais do que transmitir jogos, queremos colocar a nossa plataforma ao serviço das competições, dos clubes e dos atletas”, afirma João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal, citado em comunicado.

“Esta colaboração representa um passo muito importante, não só pelo alcance e pela dimensão que a Dazn tem junto dos fãs, mas também pela oportunidade de criar novos conteúdos, experiências e momentos de ligação com uma comunidade que partilha a mesma paixão que temos pela modalidade. Estamos muito entusiasmados com aquilo que podemos construir em conjunto daqui para a frente”, comenta João Carvalho, presidente da FPB.

A parceria entre a Dazn e a FPB começou em 2024, com a transmissão de 44 jogos da Liga Betclic Masculina e da Liga Betclic Feminina, além dos playoffs. Com o novo acordo, a federação deixa de emitir os jogos na sua própria plataforma.

A Dazn passa a ter os direitos exclusivos, com uma exceção. Os jogos em casa do SL Benfica, do Sporting CP e do FC Porto nas Ligas Betclic Masculina e Feminina vão continuar a passar em simultâneo nos canais dos clubes, explicou a Dazn ao +M.

O acordo leva ainda o basquetebol nacional ao estrangeiro, através da plataforma global da Dazn, presente em mais de 200 mercados. Fora de Portugal, os jogos estarão disponíveis em exclusivo no Courtside 1891, serviço dedicado ao basquetebol disponível na Dazn.