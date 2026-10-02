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Dona da Cimpor compra segundo maior produtor de cimento da Ucrânia

A TCC Group Holdings chegou a acordo para comprar a IFCEM, segundo maior produtor de cimento da Ucrânia, reforçando a presença do grupo na Europa de Leste.

A TCC Group Holdings (Taiwan Cement Corporation), um dos principais operadores da indústria cimenteira mundial e dona da Cimpor, anunciou ter chegado a acordo para adquirir a Ivano-Frankivskcement (IFCEM Group), o segundo maior produtor de cimento da Ucrânia, e as respetivas subsidiárias.

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A operação inclui instalações de produção de cimento, betão pronto, agregados, materiais para coberturas, produtos de gesso e argamassas secas. Com a aquisição, a capacidade global de produção de cimento do grupo deverá atingir cerca de 117 milhões de toneladas.

A IFCEM detém uma quota de 36% do mercado ucraniano e tem uma forte presença no oeste do país, além de uma rede de exportação para vários mercados da Europa de Leste, incluindo Polónia, Roménia, Eslováquia, Hungria e Moldávia. A empresa não divulgou, nesta fase, o valor da operação nem outros detalhes financeiros do acordo.

A aquisição representa mais um passo na estratégia de expansão da TCC Group Holdings na Europa, através das marcas Cimpor e OYAK Çimento. A integração da IFCEM permitirá ainda ao grupo alargar a atividade no segmento dos materiais de construção, passando a incluir produtos como placas de gesso, sistemas de cobertura, misturas secas para construção e produtos pré-fabricados.

A operação deverá também acrescentar cerca de 2.500 trabalhadores ao grupo. Segundo Suat Çalbıyık, presidente do conselho de administração da Cimpor e da OYAK Çimento, a aquisição permitirá à empresa reforçar as suas capacidades na área dos materiais de construção e expandir a presença na Europa de Leste.

A TCC pretende ainda aplicar na IFCEM a experiência desenvolvida em investigação e desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono e produção de cimento com menores emissões. O grupo vê a Ucrânia como um mercado com potencial de crescimento associado à futura reconstrução do país e pretende posicionar-se nesse processo através de tecnologias de baixo carbono.

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