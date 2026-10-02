Embraer entrega 66 aeronaves no terceiro trimestre de 2026

A brasileira Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo, informou hoje que entregou 66 aeronaves no terceiro trimestre do ano, mais 6% em relação ao mesmo período do ano anterior e o melhor resultado da sua história.

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Em comparação com o segundo anterior, em que foram entregues 65 aeronaves, o desempenho manteve-se praticamente estável, com um aumento de 2%.

A Embraer, líder mundial na produção de aeronaves para voos regionais, soma, no acumulado dos primeiros nove meses do ano, 175 entregas, um aumento de 14% em relação às 153 registadas no mesmo período de 2025.

De acordo com um comunicado da empresa, no segmento comercial foram realizadas 22 entregas, divididas em 11 unidades do modelo E175 e 11 da família E2, com um crescimento de 10% tanto em termos interanuais como em relação ao trimestre anterior.

No grupo das aeronaves executivas, foram entregues 41 unidades, um número que se manteve estável em relação ao do ano passado, adianta a empresa brasileira, que em Portugal é acionista maioritária da OGMA -Indústria Aeronáutica de Portugal.

No que diz respeito à área da defesa e segurança, a empresa entregou um KC-390 Millennium e dois A-29 Super Tucanos, contra uma unidade no mesmo período de 2025.

As previsões de entregas da empresa para este ano mantiveram-se em linha com as expectativas do trimestre anterior, com entre 80 e 85 entregas na aviação comercial e entre 160 e 170 na aviação executiva, o que representaria um crescimento anual próximo dos 6%.