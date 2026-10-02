Empresários e ex-ministros de Cavaco e Guterres pedem acordo de bloco central

Um grupo de senadores oriundos do mundo da política, das empresas e da academia, com destaque para o empresário José Roquette, os ex-ministros Daniel Bessa, Miguel Cadilhe e Silva Peneda, ou o diretor da Faculdade de Economia do Porto, Óscar Afonso, defende que PSD e PS devem iniciar “tão rápida e solidamente quanto possível” negociações para “chegarem a um acordo de médio e longo prazo que vá além dos ciclos eleitorais”.

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No “Manifesto pelo Bom Entendimento em Democracia”, noticiado esta sexta-feira pelo Expresso, estes subscritores, que se assumem de “pensamento independente”, reclamam que “não há razões ideológicas, ou históricas, que impeçam os dois partidos de se entenderem num acordo” de bloco central que possibilite reformas estruturais que exigem “duas ou três” legislaturas. “A convergência ao centro é a chave para salvar a democracia”, frisa Roquette ao semanário.

Divulgado a poucos dias da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2027, que será viabilizado pelo PS, como garantiu ao ECO o secretário-geral José Luís Carneiro, neste manifesto lamentam que os dois maiores partidos pareçam “mais empenhados em culpar os governos precedentes do que em fazer melhor” e apontam como prioridades a simplificação fiscal ou a reforma da Justiça e da Educação, assim como a reforma do sistema eleitoral, a descentralização e a regionalização.