Criação de empregos nos EUA desilude e reforça possibilidade de Fed congelar juros

O número de empregos nos setores não-agrícolas nos Estados Unidos subiu em 29 mil em setembro , face à expectativa de criação de 92 mil postos de trabalho, informou esta sexta-feira o Bureau of Labor Statistics (BLS), aumentando assim a probabilidade de a Reserva Federal (Fed) manter inalteradas as taxas de juro na reunião de 28 de outubro.

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Para agosto, o número de novos empregos foi revisto em baixa para 133 mil, da estimativa inicial de 162 mil. A taxa de desemprego subiu para 4,2% em setembro — um valor que continua baixo —, face aos 4,1% registados em agosto. A taxa de desemprego mantém-se baixa devido às aposentações e às medidas restritivas em matéria de imigração da administração Trump, que reduzem a oferta de mão-de-obra.

No mês passado, a Reserva Federal aumentou a sua taxa de juro de referência overnight em 25 pontos base, para o intervalo de 3,75 % a 4,00 % — o primeiro aumento em três anos — e sinalizou novos aumentos nos custos de financiamento no futuro.

As probabilidades de um novo aumento das taxas este mês foram reduzidas pelos dados de inflação de agosto e julho, que se revelaram mais baixos do que o esperado. Antes da divulgação do relatório sobre o emprego, os mercados financeiros estavam a prever uma probabilidade de cerca de 22% de um novo aperto da política monetária na reunião do Fed de 27 e 28 de outubro, uma descida em relação aos cerca de 69% registados há uma semana, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

“Este relatório não foi propriamente um foguete; foi mais como um foguete que não explodiu“, afirmou Brian Jacobsem, estrategista-chefe da Annex Wealth Management”, à Reuters. Explique o mercado de trabalho “não estava tão forte como inicialmente pensávamos, os dados de julho foram revistos para um valor negativo; houve uma recuperação razoável em agosto, mas essa recuperação esmoreceu, com um aumento de apenas 29 mil em setembro”.

“O presidente [da Fed] Kevin Warsh estava preocupado com a amplitude da inflação, mas agora terá de considerar a falta de amplitude no mercado de trabalho”, adiantou. “Esta declaração apoia uma pausa em outubro“.