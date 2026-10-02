Famílias da Zona Euro poupam menos e taxa cai para 14,2%

A taxa de poupança das famílias na Zona Euro desceu para 14,2% no segundo trimestre, contra 14,4% nos primeiros três meses do ano, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O gabinete de estatísticas da União Europeia explica que esta descida é explicada pelo facto de o consumo ter aumentado “a um ritmo mais acelerado do que o rendimento bruto disponível”. Face ao período homólogo, a redução é de 0,9 pontos percentuais, já que o indicador se situava nos 15,1% no segundo trimestre de 2025.

Em Portugal, a taxa de poupança das famílias ficou nos 11,6% entre abril e junho, de acordo com os dados do gabinete de estatística europeu. O valor compara com 12,09% no primeiro trimestre e com 12,66% no segundo trimestre de 2025. Em termos práticos, as famílias portuguesas pouparam cerca de 11,60 euros por cada 100 euros de rendimento disponível, menos 1,06 euros do que um ano antes.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

O diferencial face à média da Zona Euro é de 2,6 pontos percentuais, quando no segundo trimestre de 2025 era de 2,44 pontos. Portugal mantém-se, assim, abaixo da média da área do euro, uma posição que se repete há vários trimestres.

A taxa de poupança mede a parte do rendimento disponível que as famílias não gastam em consumo. Os números do Eurostat são ajustados de sazonalidade e podem diferir dos divulgados pelos institutos nacionais de estatística. O INE, por exemplo, indicou a 23 de setembro uma taxa de 12,1% no segundo trimestre, face a 12,4% no trimestre anterior .