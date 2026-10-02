Fidelidade já gere ativos de 25 mil milhões de euros

A Fidelidade concluiu esta sexta-feira a aquisição de 70% do capital da IM Gestão de Ativos (IMGA), após ter assinado o contrato a 30 de dezembro do ano passado, e depois da obtenção das autorizações regulatórias aplicáveis, adiantou, em comunicado.

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Segundo a seguradora, “a conclusão da operação eleva os ativos sob gestão do grupo para cerca de 25 mil milhões de euros”.

“Com a conclusão desta operação, a Fidelidade dá mais um passo na consolidação do seu posicionamento na área da poupança e investimento, alargando a sua capacidade para, junto dos seus atuais parceiros de distribuição, desenvolver e disponibilizar produtos e soluções de longo prazo essenciais para responder ao desafio de uma sociedade que vive mais tempo e que exige maior preparação financeira ao longo da vida”, destacou.

A nova estrutura acionista “será acompanhada por uma governação que assegura continuidade e estabilidade”, com António Noronha, da Fidelidade, a assumir a presidência do Conselho de Administração da IMGA, que contará ainda com Emanuel Silva, Ana Rita Viana, Manuel Álvares de Calvão, Carlos António Albuquerque e Iñigo Trincado Boville, segundo o grupo.

A IMGA conta com uma carteira superior a 6,5 mil milhões de euros de ativos sob gestão, composta por 34 fundos de investimento mobiliário, integrando ainda “um serviço integrado e inovador na constituição e gestão de estruturas de fundos de ‘private equity’ e ‘venture capital‘, que representam atualmente mais de 51 milhões de euros em ativos sob gestão”.