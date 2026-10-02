Futuros do gasóleo tombam 4% com União Europeia a discutir libertação de reservas

Os países da União Europeia (UE) debateram na sexta-feira uma proposta francesa para libertar reservas de gasóleo e crude, em resposta à pressão dos EUA no sentido de ajudar a acalmar a subida dos preços dos combustíveis, revelaram à agência Reuters duas fontes a par dos pormenores da discussão. Num mercado com escassez de oferta devido ao estrangulamento do Estreito de Ormuz, a mera possibilidade de nova liquidez está a ajudar a reduzir os preços.

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O preço do barril de Brent desce 2,45 dólares, ou 2,4%, para 99,90 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate cai 3,53 dólares, ou 3,8%, para 89,34 dólares por barril. Ambos os contratos de referência apontavam para uma descida semanal, com o Brent a registar uma queda de cerca de 4% até ao momento nesta semana e o WTI a registar uma descida de cerca de 3%. Os futuros europeus do gasóleo recuam 4,2%, para 1.389 dólares por tonelada métrica.

Numa teleconferência realizada na sexta-feira, os governos da UE debateram a proposta francesa, segundo a qual os países europeus libertariam 50 milhões de barris de gasóleo e os membros da Agência Internacional de Energia libertariam 50 milhões de barris de petróleo bruto, afirmaram as fontes à Reuters.

“Isto realça que a principal pressão no mercado energético já não é a disponibilidade de crude, com a recuperação dos fluxos provenientes do Médio Oriente, mas sim o abastecimento de produtos refinados, limitado pela redução da capacidade e da produção das refinarias em todo o Médio Oriente e na Rússia”, afirmou Ole Hansen, head of commodity strategy no Saxo Bank.

“Todo o setor energético regista uma descida, liderado pelo gasóleo e pelo ULSD, enquanto os países da UE debatem a libertação de reservas de combustível e de crude para aliviar a grave escassez no mercado e ajudar a evitar uma potencial proibição das exportações de gasóleo pelos EUA”, adiantou.

Esta quinta-feira, a administração Trump alertou a Alemanha e a França para a necessidade de libertarem parte das suas reservas estratégicas de emergência de gasóleo para conter a subida dos preços dos combustíveis, sob a ameaça de impor uma proibição total às exportações de gasóleo norte-americanas.

Segundo fontes próximas do processo citadas pela Reuters, Washington terá solicitado formalmente à União Europeia a libertação de cerca de 120 milhões de barris ao longo dos próximos seis meses, numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos procura travar os preços recorde no mercado interno antes das eleições intercalares de novembro.