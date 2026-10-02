Futuros do gasóleo tombam 4% com União Europeia a discutir libertação de reservas
Governos debateram a proposta para libertar total de 100 milhões de barris e crude e diesel. Num mercado com escassez, a mera possibilidade de nova liquidez está a ajudar a reduzir preços.
Os países da União Europeia (UE) debateram na sexta-feira uma proposta francesa para libertar reservas de gasóleo e crude, em resposta à pressão dos EUA no sentido de ajudar a acalmar a subida dos preços dos combustíveis, revelaram à agência Reuters duas fontes a par dos pormenores da discussão. Num mercado com escassez de oferta devido ao estrangulamento do Estreito de Ormuz, a mera possibilidade de nova liquidez está a ajudar a reduzir os preços.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O preço do barril de Brent desce 2,45 dólares, ou 2,4%, para 99,90 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate cai 3,53 dólares, ou 3,8%, para 89,34 dólares por barril. Ambos os contratos de referência apontavam para uma descida semanal, com o Brent a registar uma queda de cerca de 4% até ao momento nesta semana e o WTI a registar uma descida de cerca de 3%. Os futuros europeus do gasóleo recuam 4,2%, para 1.389 dólares por tonelada métrica.
Numa teleconferência realizada na sexta-feira, os governos da UE debateram a proposta francesa, segundo a qual os países europeus libertariam 50 milhões de barris de gasóleo e os membros da Agência Internacional de Energia libertariam 50 milhões de barris de petróleo bruto, afirmaram as fontes à Reuters.
“Isto realça que a principal pressão no mercado energético já não é a disponibilidade de crude, com a recuperação dos fluxos provenientes do Médio Oriente, mas sim o abastecimento de produtos refinados, limitado pela redução da capacidade e da produção das refinarias em todo o Médio Oriente e na Rússia”, afirmou Ole Hansen, head of commodity strategy no Saxo Bank.
“Todo o setor energético regista uma descida, liderado pelo gasóleo e pelo ULSD, enquanto os países da UE debatem a libertação de reservas de combustível e de crude para aliviar a grave escassez no mercado e ajudar a evitar uma potencial proibição das exportações de gasóleo pelos EUA”, adiantou.
Esta quinta-feira, a administração Trump alertou a Alemanha e a França para a necessidade de libertarem parte das suas reservas estratégicas de emergência de gasóleo para conter a subida dos preços dos combustíveis, sob a ameaça de impor uma proibição total às exportações de gasóleo norte-americanas.
Segundo fontes próximas do processo citadas pela Reuters, Washington terá solicitado formalmente à União Europeia a libertação de cerca de 120 milhões de barris ao longo dos próximos seis meses, numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos procura travar os preços recorde no mercado interno antes das eleições intercalares de novembro.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Futuros do gasóleo tombam 4% com União Europeia a discutir libertação de reservas
{{ noCommentsLabel }}