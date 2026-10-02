Governo dos Açores prevê economia a abrandar em 2027. Turismo com 17 milhões para promoção

O Governo dos Açores estima um défice de 112 milhões de euros e um abrandamento do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,7% em 2027, segundo a anteproposta de Orçamento da região para o próximo ano.

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De acordo com os documentos a que agência Lusa teve acesso, o Executivo estima um crescimento da economia regional de 2% em 2025 e projeta uma redução do crescimento de 1,8% para 2026 e de 1,7% em 2027 e uma subida de 1,8% em 2028.

Quanto ao turismo, afetado pela decisão da Ryanair de abandonar os aeroportos açorianos, o Governo de José Manuel Bolieiro prevê a alocação de 17,2 milhões de euros para promoção.

O Governo dos Açores reconhece que a “evolução do indicador de atividade económica regional reflete, sobretudo, o comportamento do turismo, principal componente das exportações da região”, numa altura em que as dormidas turísticas estão a cair há 11 meses consecutivos.

“O abrandamento da procura turística nos mercados emissores europeus, num contexto de encarecimento da energia e dos transportes aéreos, limita o contributo externo para o crescimento em 2026. Neste enquadramento, a manutenção da trajetória prevista depende, em maior grau, da procura interna regional”, defende o governo açoriano.

A anteproposta de Orçamento para 2027 prevê, para lá do défice de 112 milhões de euros, um saldo primário negativo (descontando os pagamentos dos juros da dívida) de 37 milhões, além de um endividamento de 107 milhões, valor que ainda poderá sofrer alterações devido às transferências do Estado.

O Governo Regional prevê, também, um aumento da receita fiscal de 78,1 milhões, em 2027, para um total de 1.046 milhões, reforço de 8,1% face a 2026. Em IRS estima arrecadar 260 milhões e em IRC 80 milhões, aumentos de 4% e 3,9%, respetivamente.

Segundo os cenários macroeconómicos, o ritmo de das exportações e importações deverá cair em 2027 para 3,1% e 2,4%, respetivamente, enquanto o valor previsto para aqueles indicadores em 2026 situa-se nos 3,4% (exportações) e 5,6% (importações).

Trata-se de valores inferiores à subida das exportações e importações registada em 2025, estimada em 5,4% e 6,7%.

Também o crescimento do consumo privado deverá abrandar para 2,4% em 2027 (quando em 2026 a previsão aponta para 2,8%), tal como o consumo público que deverá passar de 2,1% para 1% no próximo ano.

O Governo Regional prevê um aumento da taxa de desemprego (de 4,9% em 2025, para 5,2% em 2026 e 5,4% em 2027) e uma diminuição no crescimento da remuneração média por trabalhador (de 6% em 2025, para 4,9% em 2026 e 4,7% em 2027).

Já a taxa de inflação na região deverá baixar para 2,2% em 2027 (menos 0,4 pontos percentuais do que o previsto para 2026), segundo as projeções do executivo açoriano.

Orçamento para promoção do Turismo quase duplica

A indústria do turismo, afetada pela saída da companhia aérea Ryanair do arquipélago, tem um lugar de destaque no Plano e Orçamento dos Açores para 2027. Para a promoção turística da região serão destinados 17,2 milhões de euros, um aumento de 8,3 milhões face a 2026.

“No domínio da promoção turística, será reforçada a divulgação internacional do Destino Açores, com enfoque em mercados estratégicos e em segmentos de maior valor acrescentado, incentivando iniciativas que aumentem a procura ao longo de todo o ano, a permanência média dos visitantes e a despesa turística”, lê-se nos documentos a que a agência Lusa teve acesso.

No capítulo da “promoção e desenvolvimento sustentável do destino Açores”, o Executivo insular destaca a importância desta indústria, que “representa 17,2% do emprego regional”.

O investimento previsto para o próximo ano é detalhado com ações de “promoção sustentável”, “informação turística”, participação em feiras, viagens educacionais, materiais promocionais, participação institucional em ações de promoção, incentivos a entidades externas e promoção através de eventos.

“A especialização produtiva dos Açores evidencia a crescente relevância do turismo na geração de valor, a par da importância estrutural do setor primário e do comércio na economia regional”, lê-se nos documentos.

Ao nível dos transportes, o Governo Regional define como “prioridade” garantir a “mobilidade de pessoas e mercadorias, dentro e fora da região” e promete manter o “investimento na modernização das infraestruturas aeroportuárias regionais”.

“O Governo continuará a assegurar medidas fundamentais para a mobilidade dos residentes, nomeadamente a Tarifa Açores, o Passe Açores 9 Ilhas e as Obrigações de Serviço Público (OSP) nas ligações interilhas. Será igualmente iniciada a execução do novo contrato de OSP, com um modelo de operação mais ajustado às especificidades e necessidades de cada ilha”, detalha.

Entre as intervenções previstas para os aeroportos, o Governo dos Açores destaca o “processo de expropriação dos terrenos envolventes ao aeródromo da Graciosa, a “entrada em serviço de novas viaturas de combate a incêndios” no Pico, São Jorge e Graciosa e o “desenvolvimento do processo de ampliação” da pista do Pico.

Já nas infraestruturas portuárias, segundo as antepropostas de Plano e Orçamento, serão “concretizados investimentos estruturantes”, como o novo porto das Lajes das Flores, a proteção da orla costeira do Cais do Pico, a requalificação do terminal do porto da Praia da Vitória, a reabilitação do edifício do porto das Pipas e a “modernização do porto comercial da Horta”.

Habitação terá “novas respostas” que incluem aquisição de terrenos

As antepropostas de Plano e Orçamento dos Açores para 2027 inscrevem 21 milhões de euros para a construção e reabilitação, com vista a “recuperar do desinvestimento de uma década” na Habitação, foi revelado nesta sexta-feira.

“No que diz respeito à promoção de habitação e ao reforço da oferta pública, serão concretizadas novas respostas habitacionais, em terrenos da região ou a adquirir pela região, o que vai permitir continuar a aumentar a disponibilidade de fogos e reforçar, a médio e longo prazo, a capacidade de resposta pública às carências habitacionais”, lê-se nos documentos a que a agência Lusa teve acesso.

Na área da Habitação, a anteproposta de Plano para 2027 prevê 21 milhões para a construção e reabilitação, a que se somam outras medidas (como apoios ao arrendamento, requalificações ou outras respostas habitacionais), que estabelece um valor global de 32 milhões para aquela área.

No Orçamento de 2026, o valor global para a Habitação foi superior a 65 milhões de euros, um investimento que contou com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Com a conclusão do PRR, que deixa nos Açores um legado físico e social em termos de reforço e requalificação da oferta pública habitacional, bem como de segurança e qualidade de vida das famílias açorianas, a Região inicia uma nova etapa de investimento direto na resposta eficaz aos desafios e às ambições da população”, defende o governo açoriano.

Nas antepropostas de Plano e Orçamento para 2027 estão inscritos cerca de 48 milhões nas áreas da “Educação, dinâmica cultural e desporto” e mais 80 milhões na “promoção da saúde e economia social”.

Ao nível da Solidariedade Social, o Governo Regional confirma a continuidade de medidas até aqui financiadas pelo PRR, como a atribuição de bolsas, o pagamento de propinas a estudantes universitários, o projeto “Pontos de Apoio ao Estudo” (destinado a crianças de famílias desfavorecidas) e o programa Novos Idosos.

“O combate à pobreza e à exclusão social continuará a constituir uma prioridade da ação governativa. Pretendem promover-se condições efetivas de inclusão, autonomia e participação plena na sociedade”.

Já na Educação, o Governo dos Açores reconhece ser “prioritário implementar medidas que atenuem as assimetrias entre os alunos, assegurando a igualdade de oportunidades e a inclusão”.

“Dar-se-á continuidade ao desenvolvimento de uma ação de colaboração direta com as unidades orgânicas para simplificar os processos administrativos do sistema educativo regional, focando a otimização das rotinas ligadas ao ensino e à aprendizagem”, garante o executivo açoriano.

A discussão e votação do Plano e Orçamento dos Açores para 2027 vai acontecer em novembro na Assembleia Legislativa Regional, na cidade da Horta, na ilha do Faial.

Antes de dar entrada na Assembleia Regional, as antepropostas são enviadas para os Conselhos de Ilha e para o Conselho Económico e Social dos Açores para a emissão de parecer.