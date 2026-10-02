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Greve dos tripulantes da easyJet arranca esta sexta-feira com 80% dos voos já cancelados

  • Lusa
  • 7:37

A greve dos tripulantes de cabine da easyJet prolonga-se até terça-feira, sendo que estão já cancelados 443 voos das bases de Lisboa, Porto e Faro previstos para os cinco dias de paralisação.

A greve dos tripulantes de cabine da easyJet arranca esta sexta-feira e prolonga-se até terça-feira, com 80% dos voos já cancelados, segundo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

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De acordo com a dirigente sindical Ana Dias, estão já cancelados 443 voos das bases de Lisboa, Porto e Faro previstos para os cinco dias de paralisação. O sindicato admite que outros voos ainda programados possam ser afetados pela greve, embora alguns possam ser assegurados por aeronaves e tripulações de outras bases europeias.

A dirigente sindical denunciou que na quinta-feira “chegaram tripulações de França ao Porto, e provavelmente irão operar voos em substituição de grevistas, mais uma vez de uma forma ilegal”.

Por sua vez, fonte oficial da easyJet disse à Lusa que prevê operar cerca de 55% da sua programação durante o período de greve, explicando que, além dos serviços mínimos, que correspondem a cerca de 22% da atividade baseada em Portugal, mantém voos de e para o país operados por outras bases europeias.

A companhia garante que essa operação é feita “em total conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis”, enquanto o SNPVAC considera “ilegal” a utilização de trabalhadores de outras bases para substituir grevistas e admite avançar para tribunal.

Na origem da greve estão, entre outras reivindicações, a estabilidade das escalas, a progressão remuneratória em função da antiguidade e as condições propostas no âmbito da negociação do Acordo de Empresa. Está ainda marcada uma segunda greve dos tripulantes da easyJet para os dias 19 a 23 de dezembro.

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