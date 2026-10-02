Grupo Mais negoceia operador para cinco estrelas na Nazaré

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O Grupo Mais está em negociações com cadeias hoteleiras nacionais e internacionais para a exploração de um hotel de cinco estrelas, com 100 quartos, que está a construir na primeira linha de mar da Nazaré. Segundo o promotor, estão em avaliação diferentes modelos de exploração, estando a escolha do parceiro ainda em aberto.

A empresa não identifica as cadeias interessadas nem as condições das propostas recebidas, mas indica que continuará a avaliar as propostas e eventuais novas manifestações de interesse antes de tomar uma decisão.

Em agosto de 2025, o ECO noticiou a aquisição, pelo Grupo Mais, de dois lotes na marginal da Nazaré por 7,6 milhões de euros, destinados a um edifício de uso misto e a um hotel de cinco estrelas. O projeto hoteleiro então apresentado previa cinco pisos e duas caves, com uma área de construção de 10.301 metros quadrados. Os 7,6 milhões correspondiam à compra dos dois terrenos.

O Grupo Mais associa a aposta ao crescimento da procura turística com maior poder de compra, destacando o mercado norte-americano. “A Nazaré vive hoje um fenómeno internacional que vai muito além das ondas gigantes. Existe uma procura crescente de um público com maior poder de compra, sem que a oferta hoteleira tenha ainda acompanhado essa transformação”, afirma o Grupo Mais. A empresa sustenta ainda que esta evolução está a reduzir a sazonalidade, embora não apresente indicadores que permitam medir essa mudança.

O projeto reforça a presença do Grupo Mais na hotelaria. Segundo os dados divulgados pela empresa, o seu portefólio já ultrapassa os 900 quartos, incluindo unidades concluídas, em exploração e em desenvolvimento, pelo que aquele número não corresponde apenas à capacidade atualmente disponível para receber hóspedes.