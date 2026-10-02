Grupo Neuce, príncipe ibérico das tintas, volta às compras em Portugal

O grupo português Neuce, que é o segundo maior da Península Ibérica na área das tintas, logo atrás da compatriota CIN, comprou mais uma empresa para continuar a crescer nas pinturas. A fabricante de tintas e vernizes de Santa Maria da Feira adquiriu a concorrente Colorconde, com sede na Quinta do Conde, segundo o projeto de fusão que deu entrada esta terça-feira na conservatória do registo comercial.

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A operação envolveu 100% do capital da Colorconde, que é uma pequena empresa com 854 mil euros de receitas, criada há quase 30 anos, mas que só no ano passado recuperou de vários prejuízos e voltou a ter as contas no ‘verde’ com resultados líquidos positivos de 31 mil euros.

A multinacional liderada por Isidro da Silva Lopes tem 12 fábricas espalhadas por Portugal, Espanha e África, nomeadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde, Gana, Costa do Marfim, Senegal, Quénia e Nigéria. Além dos países onde tem unidades de produção próprias, conta com uma rede de distribuição para poder exportar para França, Bélgica, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Mauritânia, Gâmbia ou Togo.

O ECO contactou Isidro da Silva Lopes, mas o empresário de Santa Maria da Feira não quis prestar comentários.

O grupo feirense tem um volume de negócios de mais de 100 milhões de euros. No ano passado, só a sociedade-mãe (sem incluir os resultados das subsidiárias) contabilizou vendas de 22,4 milhões de euros (-7%) e lucros de 20,9 milhões de euros (-6%). Por exemplo, a sua empresa Neuce – Powder Coatings, dedicada ao fabrico e comercialização de tintas em pó termoendurecíveis, lucra 2,6 milhões de euros e fatura mais 23,3 milhões de euros, de acordo com os dados financeiros consultados pelo ECO.

A famalicense Argatintas, a compra que realizou em 2022, contribui com mais 9,5 milhões. A evolução da Neuce tem sido precisamente através de M&A, tendo em conta que, seis anos antes, também adquiriu a vizinha Dissoltin, em 2019 lançou-se à espanhola Cedria e, em plena pandemia de Covid-19, absorve duas empresas da catalã Titan (Titan Powder Coatings Portugal e Titan Powder Coatings Espanha).

Numa entrevista ao Jornal de Negócios, divulgada após a compra da Argatintas, Isidro da Silva Lopes confirmou que a estratégia de crescimento através de aquisições seria mantida. “Obviamente. Neste momento, estamos a olhar para duas oportunidades”, afirmou o empresário, à data, sem adiantar detalhes.

A Neuce nasceu em 1988 na cidade nortenha de Fiães, a cerca de 10km da freguesia onde agora tem a sua sede, em Romariz, no município de Santa Maria da Feira. Desde o século passado que produz e vende tintas, vernizes, diluentes, revestimentos, produtos de impermeabilização e de isolamento térmico para o ramo automóvel, mobiliário, da bricolage e decoração, construção civil, metalomecânica ou infraestruturas marítimas. Entre as obras de referência no portefólio da Neuce estão empreendimentos como o condomínio Belas Clube de Campo, no concelho de Sintra, ou o hotel Club Med da Balaia, no Algarve.

Aquando da aquisição da Titan, a Neuce ficou com “tudo o que era o imobiliário e o património em Portugal”, como lembrou o country manager da neerlandesa AkzoNobel em Portugal, Rui Campos. A AkzoNobel foi quem comprou o negócio de tintas decorativas da Titan, tendo depois enfrentado um processo de reestruturação que levou ao fecho da fábrica na Maia e ao despedimento de 130 trabalhadores.