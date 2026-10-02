Iluminada por disparos da Galp e BCP, bolsa de Lisboa brilhou num trimestre europeu misto

⚡ ECO Fast O PSI, principal índice da bolsa portuguesa, registou uma subida de 5,85% no terceiro trimestre, continuando um ciclo de crescimento iniciado em 2020.

Em comparação com outros índices europeus, o PSI destacou-se ao evitar quedas, superando o FTSE e o DAX, enquanto muitos mercados internacionais fecharam em baixa.

As expectativas para o próximo trimestre são positivas, com potenciais aumentos na margem financeira do BCP e um crescimento médio ponderado do PSI em torno de 10%.

O último dia de setembro trouxe um provável fim de ciclo com um jato privado a levar Cristiano Ronaldo para longe da seleção, mas noutro campo, o da bolsa, o desempenho nacional foi de continuidade, com o principal índice acionista a terminar o mês a marcar a sétima subida trimestral seguida. Num ambiente de volatilidade nos mercados globais, provocado por conflitos prolongados, e por preocupações sobre a inflação, o excesso de dívida e riscos tecnológicos, entre julho e setembro o PSI voou bem mais alto que vários pares europeus.

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“O PSI mantém desde 2020 o seu bull market, que corresponde a um ciclo de longa duração, sendo que o ciclo 2021-2026 interrompeu a ocorrência bianual de bear markets observados desde 2008, revelando uma surpreendente resiliência”, referiu a Maxyield, uma associação de pequenos investidores em empresas cotadas na bolsa de valores. No relatório mensal de setembro, recordo ainda ainda que o índice lisboeta escapou ao bear market dos mercados internacionais em setembro de 2022 e dos índices bolsistas norte americanos em abril de 2025.

Essa resiliência esteve novamente à vista no terceiro trimestre, com o PSI a ganhar 5,85% para os 9.666,79 pontos. “O PSI termina o mês na parte superior da faixa de variação [9.000 – 10.000] pontos, atingida no mês de fevereiro, que nos reporta para níveis observados há 18 anos, sendo que a atual fase de crescimento bolsista do PSI iniciou-se em 2020 e tem a duração de seis anos”, salientou a Maxyield.

“Este comportamento é oposto ao observado no referencial europeu STOXX 600, razão pela qual, o PSI em setembro se encontra na ‘linha da frente’ do mercado europeu”, vincou. Em termos trimestrais, o índice composto pelas 16 maiores cotadas nacionais superou os 1,04% do FTSE em Londres e os 0,86% do DAX em Frankfurt, num quadro em que vários índices fecharam os três meses no ‘vermelho’, com o de Madrid a deslizar 0,23%, o de Milão 0,6% e o parisiense CAC 40 a afundar 5,23%. O pan-europeu Stoxx 600 também encerrou debaixo da linha de água, a cair 1,075.

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E quais são as joias que dão brilho à bolsa nacional? “O posicionamento das sociedades do PSI face aos peers das cinco maiores economias europeias (Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha) não sofreu alteração relativamente à avaliação incluída no relatório do agosto, sendo que as cotadas nacionais suportam o confronto a nível dos setores bancário, energético, petrolífero, telecomunicações e retalho alimentar“, explicou associação de pequenos investidores no relatório mais recente.

Por outro lado, “as fragilidades dos setores industriais e construção no mercado nacional, são mais acentuadas que as dificuldades de pares europeus“, vincou.

Num trimestre em que o preço do barril de petróleo Brent disparou 42% com o impasse da guerra no Médio Oriente, a Galp foi a estrela da bolsa ao avançar 20,41% para 22,45 euros cada. Os próximos três meses deverão trazer novidades sobre a potencial fusão das atividades de refinação e comercialização com a espanhola Moeve, um novo conjunto de resultados fortes após o disparo de 44% nos lucros de segundo trimestre para 812 milhões.

Boas notícias deverão também esperar o BCP no novo trimestre, pelo menos em termos de aumentos na margem financeira com a provável subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu. Duas semanas antes do início do terceiro trimestre, o banco liderado por Miguel Maya superou a cotação de um euro pela primeira vez em 11 anos, quebrando assim uma longa barreira psicológica. Beneficiando de sólidos resultados, dividendos generosos, um programa de recompra de ações e ainda uma série de subidas nos preços-alvo, as ações do único banco no PSI fecharam setembro a valer 1,21 euros cada.

Das 16 componentes do índice apenas cinco recuaram entre julho e setembro. Na energia, a EDP Renováveis, mais exposta à volatilidade e ao aumento do custo do financiamento, destoou dos ganhos da ‘casa mãe’, perdendo 8,98%. A REN desceu 5,83% para 3,555 euros, num trimestre em que as principais notícias sobre a gestora de redes elétricas foram sobre a reentrada do Estado com a compra de uma participação de 13,7%, por 4,25 euros.

No cômputo de 2026, o PSI avança 17%. “A banda de variação anual é bastante ampla, oscilando entre 53,5% da Galp e – 22,2% da Teixeira Duarte, sendo que 12 (doze) títulos apresentam uma variação positiva e apenas quatro sociedades sofreram quebras de valor”, salientou a Maxyield.

O mercado pode não estar necessariamente caro, mas a antecipar a capacidade de geração de lucros das empresas com forte peso no PSI, designadamente setor bancário, ‘utilities’ e distribuição. Maxyield Associação de pequenos investidores

O mercado “pode não estar necessariamente caro, mas a antecipar a capacidade de geração de lucros das empresas com forte peso no PSI, designadamente setor bancário, utilities e distribuição”, vincou. O potencial global médio ponderado de crescimento do PSI mantém-se em torno de 10%, adiantou.

Numa curta antevisão dos próximos meses, a associação referiu que apesar de aumento do sentimento hawkish a favor de um aperto monetário”, é admissível a manutenção das taxas diretoras dos bancos centrais em outubro”.

“Este quadro favorece o mercado acionista, embora se mantenham importantes condicionantes suscetíveis de influenciar a volatilidade dos mercados bolsitas conforme se descreve”, concluiu.