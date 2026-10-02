Itália pede alívio de regras orçamentais à União Europeia perante subida da inflação

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediu esta quinta-feira à União Europeia um relaxamento das regras orçamentais para fazer face às despesas extra causadas pelo aumento da inflação e subidas dos custos da energia.

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“À medida que entramos no quarto trimestre do ano, a esperança de ver a crise no Médio Oriente resolvida rapidamente foi desapontada e os mercados de energia continuam extremamente tensos”, escreveu a chefe do Executivo italiano numa carta dirigida à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Embora a maioria dos Estados-membros tenha intervindo para atenuar o aumento dos preços dos combustíveis e das faturas de serviços públicos, o rendimento real disponível das famílias está a ser duramente afetado, com a inflação global a atingir um novo pico em setembro”, acrescenta.

Neste contexto, Giorgia Meloni pede à União Europeia para poder utilizar uma parte das receitas adicionais, provenientes do “aumento, a curto prazo, das receitas fiscais indiretas resultante de uma inflação mais elevada”, para amortecer o aumento dos custos da energia “de forma temporária e direcionada”.

“Estamos cientes do risco que envolve a alteração das regras orçamentais recentemente introduzidas, que perseguem um objetivo que todos partilhamos, ou seja, a sustentabilidade da dívida”, refere a primeira-ministra italiana.

“No entanto, consideramos que o quadro orçamental deixa margem para que a Comissão Europeia possa ter em consideração os fatores relevantes que acabei de destacar”, sublinha Giorgia Meloni.

Para se tratar desta questão, que considera “urgente”, a primeira-ministra italiana sugere que esta seja abordada na próxima reunião do Conselho de “Assuntos Económicos e Financeiros” (ECOFIN) da União Europeia, que reunirá os ministros das Finanças e da Economia dos Estados-membros no dia 9 de outubro.

A inflação registou uma clara aceleração em setembro em Itália, 4,2% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento dos preços dos combustíveis, segundo uma primeira estimativa publicada na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat). O conflito no Médio Oriente já tinha levado a inflação para cerca de 3% nos últimos meses na Península.