LALIGA lança uma ferramenta para antecipar os desafios de sustentabilidade do futebol profissional

A LALIGA disponibilizou aos clubes uma nova ferramenta de autodiagnóstico e análise que lhes permitirá conhecer o seu nível de desenvolvimento em matéria de sustentabilidade, governação e gestão responsável, com o objetivo de facilitar a sua adaptação a um ambiente cada vez mais exigente e reforçar a sua preparação para os padrões que irão marcar o futuro do futebol europeu.

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Segundo informou a LALIGA, a iniciativa faz parte do seu compromisso com a melhoria contínua da gestão dos clubes profissionais e responde à crescente importância que aspetos como a governação, a transparência, o impacto social e a sustentabilidade têm na indústria do desporto.

A ferramenta oferece aos clubes uma visão estruturada da sua situação atual, permitindo-lhes identificar pontos fortes, áreas a desenvolver e riscos potenciais. Além disso, fornece uma referência prática sobre as principais áreas de atuação relacionadas com os critérios ambientais, sociais e de governação (ESG), contribuindo para a tomada de decisões e para o planeamento estratégico das entidades.

Para além do cumprimento normativo, a iniciativa pretende ajudar os clubes a transformar a sustentabilidade num fator de competitividade, reputação e criação de valor a longo prazo.

GOVERNANÇA E FUTURO

«O futebol profissional enfrenta um contexto em que a sustentabilidade e a boa governação já não são elementos secundários, mas sim fatores-chave para garantir a solidez e o crescimento das organizações», explica David Baixauli Soria, diretor de Sustentabilidade da LALIGA. Acrescenta que o objetivo é «acompanhar os clubes neste processo, oferecendo-lhes ferramentas que lhes permitam antecipar-se, melhorar a sua gestão e continuar a reforçar a sua posição de liderança dentro e fora do campo».

A nova ferramenta foi concebida para facilitar uma abordagem prática e acessível a estas áreas de gestão, permitindo que clubes com diferentes níveis de desenvolvimento possam avançar ao seu próprio ritmo e contar com uma referência comum para avaliar a sua evolução.

Com esta iniciativa, a LALIGA continua a reforçar o seu compromisso de promover modelos de gestão cada vez mais sólidos, transparentes e sustentáveis, contribuindo para o fortalecimento de todo o ecossistema do futebol profissional espanhol.