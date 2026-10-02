Makro apresenta novo posicionamento com “Sabemos o que é preciso”

A empresa de distribuição grossista procura reforçar a sua proximidade aos profissionais da restauração, numa campanha com criatividade da Nossa e planeamento de meios da Chlick.

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A Makro Portugal lança uma campanha de comunicação multimeios para apresentar o novo posicionamento estratégico, traduzido na assinatura “Sabemos o que é preciso”. A marca procura reforçar a sua ligação à comunidade da restauração.

A campanha retrata profissionais do setor nos seus locais de trabalho e situações que fazem parte das suas rotinas. Entre os protagonistas estão o chef Alexandre Silva, no Fogo, o chef João Magalhães, no Bar Alimentar, e o chef Francisco Ferreira, no Vila Galé Paço de Arcos.

“Este posicionamento é uma evolução natural da Makro e da relação que temos vindo a construir com os nossos clientes. Fazemos parte de uma comunidade que vive a restauração com dedicação, compromisso e paixão e, ao longo dos anos, temos procurado estar cada vez mais próximos da realidade e dos desafios de quem gere estes negócios“, afirma Filipa Herédia, head of communication & marketing da Makro Portugal, citada em comunicado.

Inspirada no dia a dia da Makro e no contacto com os clientes, a ideia criativa foi desenvolvida pela agência Nossa. “O nosso maior foco foi criar uma campanha que traduzisse a linguagem, o ritmo e a intensidade que caracterizam o setor e que levasse quem a vê a pensar: ‘É mesmo assim. Isto podia ser eu.’ O filme tem muitos planos, rápidos, ecrãs divididos e um certo caos deliberado na edição. Há muita coisa a acontecer, exatamente como acontece num restaurante”, explicam Rui Simões e Victor Britto, diretores criativos da Nossa.

A campanha conta com presença em televisão, rádio, digital e outdoor, num planeamento de meios da Chlick — Digital Performance Agency. O social media está a cargo da Kiss e a assessoria mediática da LPM.