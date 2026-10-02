Transportes

Exclusivo Menzies Portugal passa de prejuízos a lucros com queda nas provisõespremium

A empresa que presta serviços de handling nos aeroportos teve lucros de 9,4 milhões de euros em 2025. Capitais próprios ainda são negativos, mas melhoraram.

A Menzies Aviation Portugal (SPdH) registou um lucro de 9,4 milhões de euros em 2025, depois de ter averbado um prejuízo de 15,8 milhões de euros no ano anterior, segundo a informação…

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